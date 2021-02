Kelemen Hunor: Cam aceştia sunt banii pe care îi putem cheltui, astfel încât nici salariile, nici pensiile, nici investiţiile să nu aibă de suferit. Dan Barna: Nimeni nu e mulțumit de buget,dar e un buget de responsabilitate

Kelemn Hunor și Dan Barna - guvernul Cîțu / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Ţinta noastră este să avem un deficit de 7% - 7,1%. Este o ţintă ambiţioasă, curajoasă şi în acest moment putem să ne încadrăm în această ţintă. Sigur, acest lucru înseamnă că vor fi mai puţine cheltuieli decât anul trecut", a afirmat liderul UDMR.

"În ceea ce priveşte investiţiile, investiţiile mari, în domeniile esenţiale - infrastructură, economie, atragerea investitorilor -, sunt asigurate în 2021 şi din PNRR sunt convins că multe domenii vor avea finanţarea necesară, fiindcă este nevoie de o creştere economică. Atât se poate în 2021, fiindcă de la 10% să cobori la 7,1% este un efort. Cam aceştia sunt banii pe care îi putem distribui, cheltui în 2021, astfel încât nici salariile, nici pensiile, dar nici investiţiile să nu fie oprite sau să aibă de suferit. Dacă s-ar fi putut mai mult, s-ar fi făcut mai mult", a adăugat vicepremierul Kelemen Hunor, citat de Agerpres.



El a adăugat că proiectul de buget "nu este un proiect finalizat sută la sută". "Lucrurile stau bine şi sunt convins că în acest an putem dezvolta România", a apreciat vicepremierul.



În privinţa sporurilor, Kelemen Hunor a precizat că acestea rămân în acest an în interiorul venitului lunar, arătând că nu este de acord cu sporul de calculator.



"În anul 2021, aceste sporuri rămân în interiorul salariului, în interiorul venitului lunar. Vom face în 2021 o analiză a tuturor sporurilor şi o modificare a legii salarizării urmează să fie făcută. Până când nu vedem şi nu discutăm în guvern, în coaliţie, mai mult nu pot să vă spun. Dar există un spor de risc când lucrezi la calculator. Nu cred că este un spor care trebuie păstrat în continuare, pentru că toată lumea lucrează la calculator. În secolul XXI, să spui că este un risc să lucrezi la calculator, atunci aruncă şi telefonul mobil la gunoi şi să nu mai deschizi calculatorul. Deci, nu se poate. Nu cred că există un astfel de risc şi trebuie un astfel de spor. Am spus un singur spor, dar, sigur, analiza urmează să o facem în cursul anului 2021. În 2021, aşa cum am promis, salariile nu vor fi mai mici, veniturile nu vor fi mai mici în sectorul bugetar, vor fi exact la nivelul anului 2020, luna decembrie", a explicat acesta.



Vicepremierul a mai precizat că s-a discutat în coaliţie - urmează şi în Parlament - despre scoaterea voucherelor de vacanţă pentru 2021, pentru ţinerea sub control a deficitului bugetar.



"Este o singură măsură care înseamnă peste un 1,7 miliarde de lei. În acest moment, voucherele din 2020 şi o parte din 2019 pot fi folosite în 2021 - şi am spus doar o singură măsură prin care putem reduce cheltuielile. Vor fi şi restructurări în administraţia centrală, vor fi măsuri pe parcursul anului, dar ceea ce vom discuta astăzi în şedinţa de guvern veţi afla detaliile după", a mai declarat Kelemen Hunor.

Și vicepremierul Dan Barna este de acord cu eliminarea anumitor sporuri, printre care și cel de calculator.

"Discuţia cu sporurile va fi şi în Parlament. Evident că le-am identificat. Suntem cu toţii de acord că sporul că lucrezi cu calculatorul ca şi condiţie vătămătoare este un spor care nu mai are nicio justificare. Fiecare dintre noi lucrează în fiecare zi cu calculatorul şi asta nu poate să fie o justificare de a primi un spor suplimentar pentru că eşti expus la condiţii vătămătoare. Este doar un exemplu. (...) Discuţia legată de sporuri va avea loc în Parlament, la Legea salarizării. Vom vedea care va fi decizia Parlamentului", a explicat vicepremierul.



Potrivit acestuia, studenţii ar urma să beneficieze de "o gratuitate de 50%" la transport pe tot parcursul anului.



"În momentul de faţă, propunerea prevede ca studenţii să aibă în continuare o gratuitate de 50% pe toată durata anului, nu doar în anul şcolar. (...) Vor avea o gratuitate de 50% pe deplasările pe tot parcursul anului. (...) Fiind pe tot parcursul anului, evident că nu vor fi limitate (călătoriile - n.r.)", a susţinut Barna, citat de Agerpres.

