Kate Middleton, ducesa de Cambridge, a preluat patronajul rugbyului englez de la prinţul Harry

Ducesei i s-au acordat cele două patronaje de către regina Elizabeth a II-a.

"Sunt încântată că am sub patronaj Rugby Football League şi England Rugby. Două organizaţii fantastice, care se dedică valorificării puterii pe care sportul o poate avea în reunirea comunităţilor şi în a-i ajuta pe oameni să crească", este mesajul ducesei, însoţit de un filmuleţ pe Twitter.

I am so thrilled to become Patron of the @TheRFL and @EnglandRugby



Two fantastic organisations who are committed to harnessing the power that sport can have in bringing communities together and helping individuals flourish. pic.twitter.com/voctCHx7BA