Karine Jean-Pierre, viitoarea purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Nominalizarea unei femei de culoare și lesbiană, o premieră

Karine Jean-Pierre, viitoare purtătoare de cuvânt a Casei Albe / FOTO: Shutterstock

Ea o va înlocui pe Jen Psaki, a cărei adjunctă a fost până în prezent, cu începere de la 13 mai, potrivit unui comunicat al Casei Albe în care Joe Biden s-a declarat "mândru" de această numire.



Preşedintele a lăudat, de asemenea, "experienţa, talentul şi onestitatea" viitoarei sale purtătoare de cuvânt.



"Va fi prima femeie de culoare LGBTQ+ declarată" în acest post, a scris pe Twitter, la rândul ei, Jen Psaki care a făcut cunoscut încă de la început că va preda ştafeta, adăugând: "Ea va da voce multor persoane şi le va permite multora să aibă vise mari".

Potrivit presei americane, purtătoarea de cuvânt în funcţie se va alătura canalului MSNBC, de orientare progresistă.



Karine Jean-Pierre, 44 de ani, este prima femeie de culoare care a preluat rolul de "Press Secretary". Această vorbitoare de franceză, care trăieşte împreună cu o jurnalistă de la CNN, cu care are o fiică, devine şi prima lesbiană care îşi asumă această funcţie extraordinar de expusă.



Înaintea ei, doar o singură femeie de culoare, Judy Smith, a fost purtătoare de cuvânt adjunctă a Casei Albe sub preşedinţia lui George H.W. Bush, în 1991.



Născută în Martinica din părinţi haitieni care au emigrat apoi în Statele Unite, ea a lucrat la cele două campanii ale lui Barack Obama (2008 şi 2012), apoi cea a lui Joe Biden în 2020 înainte de a se alătura echipei sale la Casa Albă.



Absolventă a prestigioasei Universităţi Columbia înainte de a intra în lumea asociaţiilor şi a politicii, Karine Jean-Pierre a explicat adeseori că mediul familial, emblematic pentru "visul american", a fost un factor determinant în cariera sa.



Ea a crescut la New York, unde tatăl ei a lucrat ca şofer de taxi, iar mama ei ca îngrijitoare la domiciliu.



"Sunt tot ceea ce Donald Trump urăşte", a explicat ea în 2018 într-un videoclip pentru MoveOn, organizaţie al cărei lider a fost cândva.

