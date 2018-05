Klaus Iohannis, discurs EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Klaus Iohannis:

"Știți că am mai fost și în județ, și în Pitești. Poate nu știți că eu am o istorie un pic mai lungă cu Piteștiul. Prima dată când am venit, așa semioficial, a fost acum cred că 30 de ani când am însoțit o echipă de elevi la olimpiada națională de fizică. Pe urmă am venit în calitate de primar și, mai recent, tot revin în calitate de Președinte. Este evident că aceste vizite pe care le fac la dumneavoastră au legătură foarte bună cu performanțele pe care le aveți și dumneavoastră, administrația locală, dar evident și întreaga industrie din zonă, cu preponderanță, evident, industria auto.

Felicit inițiativa Asociației Constructorilor de Automobile din România de a organiza această dezbatere cu liderii acestui domeniu, pentru a formula priorități și pentru a desprinde soluții pentru viitor.

În economia contemporană, industria auto este vârful de lance al competitivității industriale, care stimulează dezvoltarea pe orizontală pentru foarte multe întreprinderi mici și mijlocii.

Datorită viziunii dumneavoastră și a echipelor de profesioniști cu care lucrați, cifra de afaceri a sectorului industriei auto a crescut de 3 ori în ultimii 10 ani, până la circa 23 de miliarde de euro în prezent. Este impresionant!

România se află în primii 10 producători auto din Uniunea Europeană, cu peste 350.000 de autoturisme produse la sfârșitul anului trecut. De asemenea, premisele pentru 2018 în planul producției de autoturisme sunt cât se poate de promițătoare.

Per total, industria auto generează peste un sfert din exporturile României, acesta fiind și cel mai solid indiciu al competitivității sale.

Vorbim, așadar, despre modele de creștere economică sănătoasă, care se bazează în principal pe investiții și pe exporturi, nu doar pe vâltoarea conjuncturală a consumului.

Companiile pe care dumneavoastră le reprezentați sunt piloni autentici ai economiei românești, prin cele peste 200.000 de locuri de muncă din sector, prin impozitele plătite la bugetele publice și oportunitățile de afaceri generate în plan local și în plan regional.

Exemplele de succes - Dacia la Mioveni, Ford la Craiova, Continental, la Timișoara și Iași, dar și mulți alții, demonstrează că investițiile străine aduc beneficii pe termen lung, pentru întreaga societate.

În acest sens, autoritățile guvernamentale trebuie să înțeleagă – odată pentru totdeauna – că investitorii străini nu trebuie priviți cu adversitate, dimpotrivă, Executivul ar trebui să facă toate eforturile pentru a aduce în România noi firme străine, cât mai performante, în special în sectoarele în care dispunem de avantaje competitive remarcabile și avem suficiente sectoare de acest tip.

Doamnelor și domnilor,

În prezent, avansul tehnologic are un ritm extrem de alert, iar industria auto nu poate să nu țină pasul cu provocările lansate de aceste inovații, inclusiv cele care mașinile autonome, dacă nu integrează aceste noi tehnologii. Chiar în discuția pe care am avut-o înainte de a veni aici în plen am aflat că există preocupări foarte serioase în acest domeniu și cu rezultate, se pare, deja, foarte, foarte notabile.

Vă invit pe dumneavoastră, cei mai importanți actori ai industriei auto din România, să vă îndreptați atenția către sectorul românesc de IT și, în general, către potențialul industriilor creative din România, cele care se pot afla în avangarda inovării.

Însă, pentru a putea fructifica în mod eficient oportunitățile tehnologice și de inovare ale industriilor viitorului, înainte de toate trebuie să oferim soluții credibile, cu efecte imediate, la problemele standard ale dezvoltării, cum ar fi cele care privesc rolul infrastructurii de transport.

Ar fi mai simplu și cu certitudine mai bine, în opinia mea, să construim autostrăzile de care avem nevoie în cât mai puțini ani, nu în decenii, așa cum, din păcate, se prefigurează potrivit ritmului de melc de până acum.

Eu sunt pe deplin convins că dezvoltarea infrastructurii este cea mai sigură cale de a întări unitatea și convergența dintre regiunile României, pe lângă faptul că ar reprezenta un extrem de important avantaj pentru România.

Însă, în programele guvernamentale, infrastructura, de cele mai multe ori, a fost o prioritate doar la nivel declarativ. Și nu vorbesc doar de ultimii guvernanți.

Infrastructura nu este un slogan care sună bine doar când aduce capital electoral. Dezvoltarea infrastructurii este chiar cheia prosperității, iar lipsa de autostrăzi este reclamată, așa cum vedem în prezent, deopotrivă de mediul economic, dar, pe bună dreptate, și de cetățeni.

Românii își doresc un trai mai bun și recurg la proteste – până acum greu de imaginat – pentru a atrage atenția asupra acestor probleme acute.

În afară de hărți colorate și planuri frumoase, lumea se uită și la rezultate, iar cei 15 km de autostradă dați în folosință în ultimul an și jumătate înseamnă ridicol de puțin, dovada lipsei de capacitate și de mobilizare în jurul unui obiectiv național esențial.

De aceea, îmi doresc să văd oameni mai responsabili în funcțiile executive, care să gândească, dincolo de interesul de partid, în interesul României și aici cred că este potrivit să laud administrația locală din județul Argeș și din Pitești, care dovedesc, practic, cum se pot aborda cu succes aceste lucruri.

Un alt exemplu, România trebuie să aibă o strategie coerentă și eficientă în domeniul protecției mediului, un domeniu care ne este drag tuturor.

Desființarea intempestivă a timbrului de mediu, fără să existe soluții alternative bine gândite, a făcut ca 60% din sutele de mii de autoturisme înmatriculate anul trecut în România să aibă peste 10 ani vechime, cu implicații negative clare asupra mediului.

Iată că o politică orientată pe termen scurt poate aduce prejudicii pe termen lung, și nu doar celor direct implicați.

Doamnelor și domnilor,

În ecuația competitivității, România trebuie să își propună să facă trecerea de la argumentul costului forței de muncă, la argumentul calității capitalului uman, care va deveni unul determinant pentru viitorul industriei auto la nivel global, nu numai la noi.

Avem un mare avantaj, România beneficiază de un potențial deosebit în privința resursei umane.

Felicit și încurajez companiile care și-au făcut o misiune din a investi susținut în centre de cercetare-dezvoltare și în formarea de specialiști valoroși. Aceste atuuri tehnologice și de creativitate trebuie fructificate cu viziune și inteligență, mai ales în contextul digitalizării și al industriilor viitorului.

În acest puzzle de oportunități de investiții, inovare și capital uman, un rol esențial îl are, evident, sistemul educațional, prin modul în care vom reuși să construim punțile necesare între școală și viață, între învățământ și economia reală.

Apreciez consecvența și determinarea prin care companiile din industria auto, în special, s-au implicat în susținerea sistemului dual de învățământ.

Continuați, vă rog, alături de universități și de autoritățile publice, să promovați această viziune de profesionalizare a educației!

În final, doresc să vă asigur că industria auto și competitivitatea economică sunt piloni importanți ai Proiectului de țară și ai viziunii pe care o împărtășesc pentru dezvoltarea României.

Puteți să contați pe susținerea mea ca industria auto din România să aibă un cuvânt tot mai important de spus pe scena industriei auto europene".

La dezbaterea "Industria auto, motorul dezvoltării economiei. Factori de creştere a competitivităţii”, organizată de Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), iau parte reprezentanţii celor mai importante companii din industria auto românească.

"Având în vedere importanţa deosebită a industriei auto pentru economia României, preşedintele Klaus Iohannis va purta un dialog cu participanţii la dezbatere pe teme cheie pentru perspectivele de dezvoltare ale acestei industrii, precum cele care privesc competitivitatea, infrastructura, piaţa forţei de muncă, nevoia de profesionalizare a educaţiei, cât şi provocările viitorului în contextul industriei 4.0", a precizat Administraţia Prezidenţială.

