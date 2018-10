Declarații Klaus Iohannis în Italia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Klaus Iohannis a avut astăzi convorbiri oficiale cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, pe teme legate de Parteneriatul strategic consolidat dintre cele două ţări şi de cooperarea în plan european, internaţional şi securitar.

Declarația președintelui Italiei Sergio Mattarella:

Aș dori, din nou, să reînnoiesc un «Bine ați venit!», cu ocazia acestei prime vizite de stat a unui Președinte al României, după ce a fost regăsită democrația, într-un an foarte important, pentru că acest an marchează Centenarul Marii Uniri a României.

Este o vizită care, pentru noi, este foarte importantă în ceea ce privește relațiile la nivel excelent între România și Italia, relații care sunt bazate pe legături istorice și culturale foarte vechi și pe legături sociale, umane, economice actuale. Legăturile istorice ne-au permis nouă să dezvoltăm o serie de colaborări, colaborări politice, economice şi sociale la nivel foarte înalt, colaborări care se intensifică şi care cresc şi ca dimensiune şi număr. Există legături sociale foarte adânci. În Italia este prezentă o importantă comunitate românească, este comunitatea cea mai importantă în Italia, cea mai mare. Vorbim de circa 1,2 milioane de români.

Există mii de italieni care, la rândul lor, locuiesc în România, există multe companii italiene, întreprinderi care sunt active în România, vorbim despre mai mult de 19.000 de companii şi această colaborare economică este facilitată de aceste legături umane care se dezvoltă între poporul român şi poporul italian. Vorbim despre o colaborare şi o apropiere care se reflectă şi la nivelul cultural. Există foarte multe colaborări între universitățile române şi italiene şi schimbul de studenți între țările noastre este foarte important. Acesta este un element care, la rândul său, întărește prietenia între România şi Italia şi bineînțeles ambele țări fac parte din Uniunea Europeană şi sunt în armonie în legătură cu perspectivele de dezvoltare a Uniunii Europene.

Noi suntem legați şi prin Alianța NATO şi ambele ţări consideră relațiile transatlantice foarte importante. În următorul semestru pentru viaţa Uniunii, România va prelua rolul de Președinție a Consiliului şi în data de 9 mai a anului viitor va avea loc Summitul Uniunii Europene, la Sibiu, ocazie cu care vor fi abordate o serie de tematici foarte importante. Noi am vorbit, bineînțeles, despre aceste tematici, aceste tematici care sunt pe ordinea de zi a discuțiilor Uniunii, o parte dintre aceste tematici au fost deja subliniate de Preşedinţia României, pe de altă parte, organizate în patru filoane foarte importante. În acest context am discutat şi despre fenomenul migratoriu. România şi Italia sunt ţări de primă intervenţie în ceea ce priveşte migraţia şi ambele ţări sunt perfect conştiente despre care este modul în care trebuie abordată această tematică la nivel european. Este o problematică europeană şi trebuie abordată împreună în Uniune ca atare.

I-am mulțumit domnului Preşedinte Iohannis pentru contribuţiile României în ceea ce priveşte operaţiunea Sea Guardian, în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea şi Mediterana centrală, precum şi contribuţia României pentru hub-ul de la Napoli în ceea ce priveşte versantul sud al Alianţei NATO. Am discutat despre mai multe tematici, ca de exemplu despre zona Balcanilor Occidentali. România şi Italia sunt amândouă convinse că este foarte important să susţinem dialogul între ţările prezente în această zonă geografică, precum şi relaţiile de colaborare între ele, în perspectiva apropierii acestor ţări față de Uniunea Europeană.

Dialogul pe care l-am avut cu Președintele Klaus Iohannis a fost foarte util, foarte prietenesc şi am constatat marea prietenie între ţările noastre şi această vizită în Italia şi etapele acestei vizite, precum şi toate întâlnirile programate, mă refer la întâlnirile programate cu cei mai importanţi reprezentanți ai instituțiilor italiene, demonstrează care este nivelul prieteniei între cele două ţări. Bine aţi venit, domnule Președinte!

Declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl întâlnesc pe Președintele Republicii Italiene, domnul Sergio Mattarella, la doi ani după vizita făcută de domnia sa în România.

Vizita mea în Italia are loc într-un an cu o semnificație deosebită pentru România, cât și pentru relația noastră bilaterală. Anul acesta românii sărbătoresc Centenarul Marii Uniri, o aniversare care cred că se poate numi aniversare-reper pentru istoria noastră, iar împreună cu Italia celebrăm zece ani de Parteneriat Strategic Consolidat, o relație care funcționează extraordinar de bine.

Avem această relație foarte apropiată, o relație cultivată inclusiv prin dialogul la nivelul cel mai înalt. Şi în acest cadru am analizat, împreună cu domnul Președinte Mattarella, stadiul relației, am abordat teme extrem de actuale legate, sigur, şi de agenda europeană, de regiune, de probleme internaționale, de securitate.

Am menționat, evident, şi am discutat chiar unele detalii legate de relația noastră economică, care este în continuă creștere, s-a atins deja un nivel record de aproximativ 15 miliarde de euro în schimburile bilaterale. Iar specialiștii estimează că această tendință de creștere se va menține şi pentru perioada viitoare.

Am subliniat că România este şi rămâne o piață foarte atractivă, este o țară cu un potențial important şi, chiar dacă avem deja o comunitate de afaceri foarte numeroasă în România, așteptăm cu mare interes noi şi noi investiții şi oameni de afaceri care vin să îmbogățească relația noastră economică bilaterală.

În mai multe rânduri am subliniat comunitatea de valori, istoria comună, cultura bogată comună şi am ajuns foarte repede şi cu sentimente foarte pozitive la discuții despre cele două comunități reciproce, comunitatea italiană foarte numeroasă deja, din România, și comunitatea românească din Italia. Avem, în Italia, aproximativ 1,2 milioane de români, este cea mai mare comunitate românească din afara granițelor țării, și am putut să subliniem, împreună cu domnul Președinte Mattarella, că această comunitate de români este foarte bine integrată în Italia, foarte bine apreciată.

La rândul meu, am transmis mulțumiri pentru felul în care românii sunt tratați și integrați în Italia.

O temă foarte importantă pentru noi, şi pe care am discutat-o cu domnul Preşedinte Mattarella, a fost Președinția Consiliului Uniunii Europene pe care o va prelua România în prima parte a anului 2019 şi o parte esențială a acestei Președinții - în afară de multiplele dosare complicate, cum ar fi: Brexitul şi Cadrul Financiar Multianual - va fi o reflecție asupra viitorului Uniunii.

Summitul informal de la Sibiu, care va avea loc pe 9 mai 2019, este dedicat în exclusivitate viitorului Uniunii. Dorim până atunci, împreună, cele 27 de state membre, fiindcă atâția vom fi atunci când se desfășoară Summitul, să găsim o abordare care nu numai creionează o strategie de viitor pentru Uniune, ci ne deschide și o poartă spre un nou optimism, fiindcă ne vom găsi atunci chiar după Brexit, și cred că Uniunea are nevoie nu doar de soluții tehnice, ci și de soluții care îi fac pe europeni să se simtă iarăși optimiști și încrezători în proiectul european.

Noi am definit cuvintele cheie pentru președinția noastră ca fiind unitate și coeziune. Acestea sunt lucrurile de care avem nevoie pentru a realiza toate celelalte proiecte pe care ni le propunem: securitatea europeană, securitatea internă, securitatea granițelor externe, rezolvarea problemelor generate de fluxului migratoriu important, și aici Italia, se știe, este o țară de primă intrare cu o provocare imensă. Toate aceste chestiuni am reușit să le discutăm în timpul relativ scurt pe care l-am avut la dispoziție împreună, domnul Președinte și cu mine, chestiuni care ne afectează și pe unii, și pe alții.

Sunt, evident, chestiuni legate de securitate în sens mai larg. Am abordat și am subliniat colaborarea foarte bună și în cadrul NATO, iar în ceea ce priveşte abordarea generală, trebuie să menționez acest lucru, noi trăim într-o lume globalizată. Nu este loc pentru abordări locale sau izolaționiste, nu este loc pentru un regres în comunitatea internațională, și, în acest sens, am subliniat că este nevoie nu numai de unitate și coeziune în interiorul Uniunii, este nevoie de un rol mai important al Uniunii în politica internațională, în problemele legate de comunitatea internațională, și aici am fost foarte bucuros că Preşedintele Mattarella a avut o abordare, m-am bucurat, exact de același tip. Nu trebuie să abandonăm în niciun fel multilateralismul în relațiile internaționale, și aici Uniunea trebuie să joace un rol mult, mult mai important decât joacă acum.

Iată că aceste relații speciale pe care le avem - Romania cu Italia, oamenii din România cu cei din Italia, politicienii din cele două țări - pot contribui, considerăm noi doi, decisiv la îmbunătățirea mediului politic internațional și pentru toate aceste lucruri, domnule Președinte, vă mulțumesc. Pentru primirea deosebit de frumoasă sunt foarte bucuros și mă simt onorat de aceste lucruri, iar în numele românilor vă mulțumesc pentru prietenia pe care ne-o purtați.

