Klaus Iohannis a avut astăzi convorbiri oficiale cu preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, pe teme legate de Parteneriatul strategic consolidat dintre cele două ţări şi de cooperarea în plan european, internaţional şi securitar.

Declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- vizita mea are loc într-un an cu o semnificație deosebită: centenarul Marii Uniri, iar împreună cu Italia sărbătorim 10 ani de Parteneriat strategic consolidat.

- Am analizat stadiul relației, am abordat stadiul temelor internaționale, probleme de securitate, detalii legate de relația noastră economică - s-a atins un nivel record de 15 miliarde de euro în schimburile bilaterale. Și este în continuă creștere, specialiștii estimează că se va menține și pentru perioada viitoare. România este și rămâne o piață foarte atractivă. Chiar dacă avem o comunitate de afaceri foarte atractivă, așteptăm noi și noi investiții, oameni de afaceri care vin să îmbogățească relația noastră bilaterală.

- am subliniat comunitatea de valori, istoria comună, cultura bogată comună, am ajuns cu sentimente pozitive la cele două comunități - italiană și românească - avem în Italia aproximativ 1,2 miliarde de români, cea mai mare din afara granițelor. Această comunitate este foarte bine integrată în Italia și foarte apreciată.

- am transmis mulțumiri pentru felul în care românii sunt integrați în Italia.

- o temă importantă a fost președinția Consiliului UE pe care o va prelua România. O parte importantă va fi despre viitorul Uniunii. Summitul de la Sibiu este dedicat viitorul Uniunii. Ne vom găsi atunci după Brexit, Uniunea are nevoie nu doar de soluții tehnice, ci care să-i facă pe europeni nu doar optimiști, ci și încrezători în proiectul european. Noi am definit cuvintele cheie: unitate, coeziune.

- am abordat colaborarea foarte bună în cadrul NATO, iar în ce privește abordarea generală, noi trăim într-o lume globalizată, nu este loc pentru abordări locale sau izolaționiste - este nevoie de unitate nu doar în interiorul Uniunii. Am fost foarte bucuros că președintele Mattarella are o abordare de același tip, nu trebuie să abandonăm multilateralismul în relațiile internaționale, Uniunea trebuie să joace un rol mult mai mare decât până acum. Oamenii, politicienii din cele două țări pot contribui la îmbunătățirea mediului internațional.

