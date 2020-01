Justin Trudeau: "Datele serviciilor secrete arată că avionul ucrainean a fost doborât de Iran" | O înregistrare video pare să surprindă doborârea avionului ucrainean

"Avem informaţii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea aliaţilor şi propriilor servicii, iar aceste informaţii arată că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer iraniană. Poate că acest lucru s-a întâmplat în mod neintenţionat", a declarat Justin Trudeau, conform postului CTV şi publicaţiei National Post.

"Există evoluţii importante privind potenţialele cauze ale prăbuşirii, iar canadienilor trebuie să li se comunice aceste lucruri. Familiile victimelor canadiene vor răspunsuri, toţi canadienii vor răspunsuri. Eu vreau răspunsuri. Acest lucru înseamnă concluzii, tragere la răspundere, dreptate. Nu vom fi liniştiţi până nu le obţinem", a subliniat Trudeau.

Avionul de pasageri ucrainean probabil a fost doborât cu o rachetă lansată de artileria antiaeriană iraniană, afirmă oficiali militari americani, în timp ce Guvernul Marii Britanii exprimă "preocupare" privind această ipoteză.

Administraţia din Iran a respins speculaţiile că ar fi doborât avionul de pasageri ucrainean, catalogând aceste idei drept "fără sens".

Toate cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737–800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit după prăbuşirea aeronavei.

O înregistrare video verificată de cotidianul The New York Times pare să surprindă momentul în care o rachetă iraniană loveşte un avion, în apropierea Aeroportului din Teheran, în zona în care s-a prăbuşit o aeronavă de pasageri ucraineană despre care există suspiciuni că a fost doborâtă.

Înregistrarea video surprinde momentul în care o rachetă loveşte un avion, deasupra localităţii Parand, în apropierea Aeroportului din Teheran.

O mică explozie se observă în momentul impactului. Avionul a continuat să zboare câteva minute, iar piloţii au încercat să revină pe aeroport. Avionul s-a prăbuşit în apropierea aeroportului din Teheran.

