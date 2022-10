Justiția rusă a confirmat condamnarea la 9 ani de închisoare pentru jucătoarea americană de baschet Brittney Griner, după ce un tribunal a respins apelul sportivei

De două ori medaliată cu aurul olimpic, Griner se află în custodia Rusiei de când a fost arestată pe 17 februarie pe un aeroport din Moscova, sub acuzația de posesie de ulei de canabis, interzis în Rusia.

Jucătoarea a fost condamnată pe 4 august la nouă ani de închisoare într-o colonie penitenciară, notează The Guardian.

Familia jucătoarei a condamnat detenția ca fiind motivată politic, iar mulți dintre susținătorii ei și-au exprimat îngrijorarea pentru siguranța sportivei, din cauza rasei și orientării ei sexuale - Griner fiind căsătorită cu o femeie.

Statele Unite au caracterizat arestarea lui Griner și condamnarea ulterioară drept „detenție pe nedrept”.

„Președintele Biden a declarat ferm că Brittney ar trebui eliberată imediat”, a declarat astăzi Jake Sullivan, consilier pentru securitate națională. Sullivan a catalogat respingerea apelului de astăzi drept „o altă procedură judiciară falsă”.

