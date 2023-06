Jurnalistul Charlie Ottley a creat o nouă siglă pentru România. Ea ar putea înlocui controversata frunză de 900.000 de euro, creată în vremea când Elena Udrea era ministru al Turismului

Stabilit de ani buni în țara noastră Charlie Ottley a văzut frumusețile României prin intermediul documentarelor realizate în țara noastră și a devenit un ambasador dedicat al turismului românesc. Realizatorul TV consideră însă că actualul logo nu e cea mai bună alegere, mai ales că tăierile forestiere au distrus codrii seculari.

CHARLIE OTTLEY - realizator TV: România are o istorie incredibilă. Cred că mulţi oameni din vestul Europei se gândesc la România că la o ţară post-comunistă, la Războiul Rece, perioada post Război Rece, junglă de beton, multă sărăcie. Au multe prejudecăţi. În fapt, România are o istorie incredibil de variată, încă de pe vremea tracilor, dacilor, grecilor antici, romanilor.



Simbol străvechi, lupul dacic ar putea fi imaginea care să facă țara noastră mai cunoscută peste hotare, crede britanicul.



CHARLIE OTTLEY - realizator TV: Avem lupul dacic, aici. E elementul cheie pentru a demonstra istoria îndelungată a României.



Ideea noului logo i-a venit după ce a cunoscut un cuplu de designeri americani la un festival de tatuaje din Transilvania. Le-a propus să lucreze împreună la un logo de țară. Pentru a demonstra cât de mult crede în noua imagine, Charlie și-a tatuat-o pe braț.



MARYSSA GRAY - artist vizual, SUA: Am început să lucrăm la concept acum câteva săptămâni. Am venit apoi aici să lucrăm timp de 3-4 zile.

LAURENŢIU DRĂGAN - proprietar de pensiune: Dacă logo-ul este atrăgător și se identifică cu țara noastră, ar fi benefic să-l afișăm noi din proprie inițiativă.



Și pentru turiștii români, simbolul propus pare mult mai atrăgător.



Specialiștii în turism spun că în primul rând țară noastră are nevoie de o strategie în domeniu.



Prin telefon, Roxana Cojocea - preşedinte Organizația Patronală de Turism Poiana Braşov: Ar trebui să ne preocupe mai mult o strategie de marketing, pe care să o realizăm sub umbrela acestui nou proiect de țară, iar mai apoi să vedem şi care ar fi şi cel mai potrivit logo.



Vechiul logo al României a fost ales după un concurs de proiecte inițiat de fostul ministru Elena Udrea şi a costat 900 de mii de euro.

