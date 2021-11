Jurnalişti refugiaţi din Belarus vorbesc despre situaţia din ţara lor şi represaliile la care sunt supuşi

Regimul de la Minsk al lui Aleksandr Lukaşenko foloseşte migranţii sosiţi din Orientul Mijlociu în scopuri politice, ceea ce nu este de mirare, judecând după felul în care acesta şi-a tratat propriul popor la protestele de acum un an. Mii de belaruşi au fugit din ţara lor, din cauza regimului autocrat, care alimentează acum o falsă criză a migranţilor. În declaraţii oferite în exclusivitate pentru emisiunea Conexiuni de la TVR MOLDOVA, jurnaliştii din Belarus, refugiaţi în alte ţări, vorbesc despre situaţia din ţara lor şi represaliile la care sunt supuşi.

Barîs Hareţki, jurnalist refugiat din Belarus

Barîs Hareţki este unul dintre cei peste 300 de jurnalişti şi intelectuali belaruşi care au fost nevoiţi să fugă din ţară pentru a fi pesecutaţi.

BARÎS HAREŢKI, jurnalist din Belarus: „Toate ţările vecine înţeleg foarte bine situaţia în care este Belarus, nu trebuie să explicăm prea multe. Mai ales, criza şi conflictul cu migranţii care se desfăşoară acum reprezintă un subiect foarte sensibil pentru Polonia, Lituania şi Ucraina. Acest subiect e foarte bine înţeles de către vecini. Foarte mulţi belaruşi au părăsit ţara în ultimul an. Foarte mulţi oameni activi şi implicaţi social, încercând să se salveze de represalii şi fiind obosiţi să trăiască într-o stare permanentă de frică, au plecat din ţară. Într-o situaţie similară este şi jurnalista Glafira Juk, care a fost arestată, pentru că lucra într-o redacţie independentă care critica regimul lui Lukaşenko.”

GLAFIRA JUK, jurnalistă din Belarus: „M-au arestat în anul 2021. Eu am făcut un reportaj dintr-o sală de judecată din Belarus. Peste două săptămâni, am fost arestată, în timp ce eram într-un salon de frumuseţe, ca să-mi tai părul. Acolo au venit trei bărbaţi, mi-au arătat legitimaţiile şi mi-au spus că sunt arestată pentru că am participat la acţiuni de protest”.

Pentru reprimarea violentă a protestelor şi încălcarea drepturilor omului în timpul protestelor de după alegerile prezidenţiale de anul trecut, regimul de la Minsk al preşedintelui contestat Aleksandr Lukaşenko, a fost supus la numeroase sancţiuni din partea Uniunii Europene, ceea ce l-a determinat să declanşeze o criză a migranţilor la frontiera belarusului cu ţările blocului comunitar.

ŞTIRILE ZILEI