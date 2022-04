Jurnalista Emilia Șercan, la Comisia de Cultură a Parlamentului: Până nu am vorbit public, eu nu am fost invitată de procuror să dau declarație

Emilia Şercan a venit cu noi dezvăluiri la dezbaterea din Parlament. Această a fost organizată după ce jurnalista a acuzat acţiuni de intimidare la adresa sa şi scurgerea unei probe din dosarul său care a fost chiar postată pe un site din Republica Moldova.

EMILIA ȘERCAN, jurnalistă de investigații: La două ore după ce l-am informat în dimineața de 18 februarie pe ministrul Lucian Bode că s-a scurs dintr-o anchetă a poliției acea dovadă, după două ore e creat un articol pe un alt site.

Jurnalista cere controale la nivel înalt care să arate ce s-a întâmplat şi să vină cu răspunsuri instituţionale, pe lângă ancheta penală.

EMILIA ȘERCAN, jurnalistă de investigații: Până nu am vorbit public, eu nu am fost invitată de procuror să dau declarație. Abia astăzi de dimineață am fost sunată pentru a mă invita la audiere. Sunt foarte furioasă şi cred că am toate motivele să fiu.

DAN CĂRBUNARU, purtătorul de cuvânt al Guvernului: Poziţia guvernului, poziţia premierului sunt tranşante în acest sens. Orice activitate ilegală, mai ales atunci când e vorba de încercări de a influenţa sau intimida jurnalişti, trebuie adusă în faţa legii, iar responsabilii trebuie să plătească.

Jurnalişti de investigaţie şi experţi în libertatea de exprimare au venit să discute acest caz în Parlament.

CĂTĂLIN TOLONTAN, jurnalist de investigații: Mă tem pentru viața Emiliei Șercan, așa cum mă tem pentru viața unor colegi care nu-s reprezentați, din păcate, aici.

ALEX NEDEA, jurnalist de investigaţie: Evenimentul de acum e o confirmare că noi toți jurnaliștii din România suntem în pericol. Mă gândesc din ce în ce mai mult, atunci când mă urc în mașină, dacă nu cumva bubuie.

LIANA GANEA, Active Watch: Ne dorim să avem garanţii că drepturile civile sunt respectate.

Dintre aleşi au fost prezenţi doar parlamentari USR.

IULIAN BULAI, preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor: Suntem aici pentru că ne confuntăm cu grave probleme care îngrădesc libertatea de expresie, care se manifestă prin intimidarea jurnaliștilor, amenințări.

CĂTĂLIN DRULĂ, deputat USR: Democrația e permanent într-un echilibru instabil. Se menține cu luptă. Cu lupta societății civile, a presei și a mediului politic.

Jurnalista Emilia Şercan a acuzat autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune împotriva sa, după articolul în care arată că premierul Ciucă şi-ar fi plagiat teza de doctorat. Mai multe poze personale ale ziaristei ar fi ajuns astfel pe site-uri pentru adulţi. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ameninţare şi altul pentru violarea vieţii private.

Declarații în timpul dezbaterii:

Emilia Șercan:

-am ajuns într-un punct în care dacă societatea nu reacționează într-o manieră categorică și la adresa autorităților care sunt în operațiunea de mușamalizare, nu mai avem întoarcere

-După ce am scris despre teza de doctorat, a doua zi am primit o amenințare. Apoi am mers la poliție. Am depus plângere penală pentru respectiva amenințare. Pe 22, cei de la RTV au publicat "o dezvăluire" în care spuneau că aș fi fost spion rus. Pe fondul acelei pseudoanchete, nu pot să va spun câte mesaje am primit. De asta am depus a doua plângere.

-La doua ore după ce l-am informat pe Bode că s-a scurs dintr-o anchetă a poliției și el m-a asigurat că va cere o anchetă internă, la două ore erau încărcate pozele, în Republica Moldova

-Dimineață am fost sunată de procurorul care se ocupa de scurgerea informațiilor și m-a invitat la audieri

-Emilia Șercan spune că ar ajuta să fie o procedură în instanță, rapidă, în procesele pe Legea 544. Adică dacă nu jurnalistul merge în instanță pentru că o instituție nu i-a dat răspuns pe 544 în cele 30 de zile, procesul să se deruleze rapid, pentru că de ce le mai multe ori ține doi ani și de asta mulți nu oferă informații pe 544. Se gândesc că peste 2 ani oricum nu mai contează acea informație și preferă să fie dați în judecată. Să existe un fel de ordonanța președințială în instanță.

Alex Nedea: De cate ori mă urc în mașina, încep să mă întreb dacă bubuie

Cătălin Tolontan:

-mă tem pt viața Emiliei Șercan, așa cum mă tem pentru viața unor colegi care nu-s prezenți aici

-Cazurile în care jurnaliștii au fost asasinați în UE se reflectă în România ultimilor doi ani.

-Ultima etapă care, din fericire, nu s-a parcurs la noi este violența fizică și asasinarea. Inevitabil, e o chestiune de timp până când se poate ajunge aici

Diana Hătneanu, avocat specializat pe libertatea de exprimare:

-Libertatea de exprimare se confruntă cu probleme în ultimul timp: atacuri directe din partea autorităților.

-Avem cazul Emiliei, care a fost amenințată de conducerea unui stat. Cătălin Tolontan a fost chemat la DIICOT, să dea declarații în cazul unei plângeri nefondate.

-Emilia Șercan a suportat cea mai încercat metodă de intimidare

Emilia Șercan este prezentă la această ședință, jurnalista care a fost intimidată după publicarea unor articole dezevăluire a unor plagiate. Tocmai de aceea, astăzi, la Camera Deputaților, se discută despre libertatea presei.

În ianuarie, Emilia Șercan a dezvăluit că teza de doctorta a premierului Nicolae Ciucă ar fi plagiată și de aici a pornit un întreg scandal. Mai târziu, ea a acuzat că i-au dispărut poze din arhiva personală, s-a deschis un dosar penal, apoi ea susține că au fost divulgate informații din acest dosar, nu se știe cum. Reprezentanții Guvernului au făcut apel să fie pedepsiți cei care ar fi dat aceste informații către presa din Republica Moldova.

