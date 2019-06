Încă un jurnalist amenințat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Diana Oncioiu este unul dintre reporterii de la platforma media Dela0.ro implicaţi în proiectul jurnalistic Să Fie Lumină! Acesta documentează subiecte privind cultele şi afacerile acestora. Ziarista a fost amenințată, prin telefon, că i se va "rupe capul" dacă mai continuă să scrie despre treburile private ale Bisericii. Următorul material pregătit de jurnaliști se referă la abuzurile sexuale comise în seminarul teologic de la Huși. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, respinge orice asociere a Bisericii Ortodoxe Române cu ameninţările pe care le-a primit Diana Oncioiu. Jurnalista a depus plângere la Politie.

Convorbirea nu a durat mult, a fost de două minute. Era un bărbat la capătul celălalt, ce am auzit era că avea un accent moldovenesc foarte puternic. Și m-a luat direct cu niște injurături pe care nu le pot spune pe cameră, la adresa mea și a colegilor mei, după care mi-a spus: "de ce îi căutăm pe preoți, ce vreți să mai aflați, că spuneti minciuni!" După care mi-a spus că: "o să-ți rup capul, te prind când ieși din casă și te rezolv cum l-am mai rezolvat eu pe unul!" Și s-a oprit pentru că probabil și-a dat seama că o să fie usor de intentificat. Noi am corelat și cu alte situații cu care ne-am confruntat și în documentare și-am spus că are legatură cu subiectul pe care îl documentăm acum : abuzurile sexuale de la Huși, spune Diana Oncioiu, jurnalista amenințată.

ŞTIRILE ZILEI