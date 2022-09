Jurnalista Christiane Amanpour nu i-a putut lua interviu preşedintelui Iranului pentru că a refuzat să poarte văl. "Manifestaţiile continuă şi sunt ucişi oameni, ar fi fost important de vorbit cu preşedintele Raisi''

Potrivit mesajelor pe Twitter ale şefei secţiei internaţionale a CNN, un consilier al preşedintelui iranian a venit să o vadă ''la 40 de minute după ora la care interviul ar fi trebuit să înceapă'', pentru a-i spune că Ebrahim Raisi ''sugera'' ca jurnalista să poarte un văl, ''întrucât sunt lunile sfinte Mouharram şi Safar''.

Amanpour a refuzat să dea curs cererii, iar consilierul iranian i-a explicat că, în aceste condiţii, interviul, care urma să se desfăşoare în marja Adunării Generale a ONU, nu va avea loc.

''Interviul nu a avut loc. În contextul în care manifestaţiile continuă în Iran şi sunt ucişi oameni, ar fi fost important de vorbit cu preşedintele Raisi'', a conchis Amanpour, care a postat o fotografie cu ea în faţa unui fotoliu gol.

And so we walked away. The interview didn’t happen. As protests continue in Iran and people are being killed, it would have been an important moment to speak with President Raisi. 7/7 pic.twitter.com/kMFyQY99Zh