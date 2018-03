Jurnalist asasinat, anchetă fără rezultate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premierul Fico a declarat aseară că preşedintele Andrej Kiska a depăşit limita atunci când a cerut schimbări în guvern sau alegeri înainte de termen. Şi l-a acuzat pe Kiska de tentativă de a destabiliza Slovacia. Fico a sugerat şi că preşsedintele ar unelti împreună cu controversatul George Soros.

„Ceea ce s-a întâmplat după uciderea jurnalistului şi a prietenei sale arată că are loc o încercare de a destabiliza complet această ţară. 20 septembrie, 2017. New York, Fifth Avenue. Întreb de ce şeful statului slovac a mers la o întâlnire privată cu cineva care are o proastă reputaţie. Acel cineva este domnul Soros”, a spus premierul slovac Robert Fico.

Jurnalistul de investigaţie Jan Kuciak avea 27 de ani. A fost executat în cel mai pur stil mafiot, împreună cu logodnica lui. Ancheta la care lucra viza posibile legături între personaje politice importante din Slovacia şi mafia calabreză, Ndragheta. Ancheta nu a progresat deloc. Imediat după dublul asasinat fuseseră reţinuţi opt italieni, în estul Slovaciei dar, după interogatoriu, au fost eliberaţi.

