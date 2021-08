JurnalDinLuptaCuFocul | Ce nu se vede la TV. Vlad Ungar, despre infernul din Grecia: Din când în când, din cenușa de pe jos mai explodează câte o scânteie. Și asta te trezește din coșmar și îți dai seama că e realitatea

"Am plecat vineri după amiaza spre Grecia, iar sâmbătă pe la prânz eram deja în Atena. Am mers cu mașina și tot drumul m-am gândit cum va fi acolo și cât de mari sunt flăcările. I-am dat lui Cătălin, colegul de echipă și asistentul de filmare, cea mai ciudată sarcină - să aibă grija să nu luăm foc și să nu rămânem blocați într-o zonă în care ne pot înconjura flăcările. El e capul limpede și e atent la tot ce se întâmplă. Știți de ce? Pentru că efectiv odată ajuns acolo nu îți dai seama cum se extinde focul. Simți doar fumul înecăcios la un moment dat. Foarte mulți oameni mi-au scris zilele astea și m-au întrebat dacă situația incendiilor din Grecia e chiar așa de gravă cum se vede la TV - da, e chiar mai rău de atât.

Cătălin, colegul nostru, are grijă ca atunci când pe mine și pe operator ne fură peisajul și ne concentrăm doar pe ce avem de filmat sa nu fim prinși de flăcări ca într-un clește. Fiindcă asta se întâmplă de fapt, incendiile au ajuns la proporții uriașe pentru ca vântul răspândește repede scânteile ce zboară în acest fel dintr o parte în alta prin vegetația uscată și împrăștie focul. Brusc privești în stânga și în dreapta și vezi doar ca e fum și foc și îți dai seama ca nu îți rămâne decât să te grăbești dacă vrei sa scapi. Ce vreau să spun e că focul se extinde foarte repede, fără să ne dăm seama. Nu m-am gândit că e chiar așa până când nu am ajuns aici.

Ce m-a izbit când am intrat în Atena a fost mirosul ciudat de fum. Puternic și înțepător și cerul care e mereu gri, chiar dacă afară sunt 41 de grade. E o atmosferă apăsătoare. Grecii sunt triști, privesc în pământ, iar cei din satele din jurul Atenei și-au părăsit locuințele de teamă că incendiile se vor extinde peste noapte și nu vor mai avea scăpare dacă ii prind în case.

Primul loc în care am filmat e la 30 de km de Atena, un sat căruia grecii ii spun Varibopi. Când am ajuns aici am crezut că e o scena apocaliptică din Avengers, nu locul din care urmează sa fac live, să transmit în direct. Adică ne-am uitat în stânga, în dreapta si totul era scrum. Genul acela de imagini la care nu ai nevoie de filtru ca să arăți cât de gravă e situația.

Pădurea de la intrarea în sat e complet arsă, casele incendiate, firele de curent topite, mașinile distruse. Chiar și indicatoarele străzilor au fost topite. Parcă nici nu mai e nevoie de ele că satul pare acum pustiu. Din când în când, din cenușa de pe jos mai explodează câte o scânteie. Și asta te trezește din coșmar și îți dai seama că e realitatea.

Și te așezi la cadru, și îl asculți pe producător care îți spune că intri în 10 secunde și începe să numere, te uiți la Relu care are un cadru perfect, auzi copacii cum trosnesc de la foc și tragi puternic aer în piept.

Bună ziua, bine v-am găsit... [.. de aici încolo totul e la tv]".

