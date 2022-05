Jumătate dintre speciile de fluturi din Marea Britanie, amenințate cu dispariția. Azotul şi schimbările climatice au introdus alte cinci specii pe „lista roșie”

Adonis Blue / FOTO: butterfly-conservation.org/

Dar există tendințe pozitive pe listă, care acoperă date pe perioada 2010 -2019. Este vorba despre două dintre speciile cele mai amenințate cu dispariția, The large blue şi The high brown fritillary, ieșind din categoria celor mai expuse riscului.

The large blue, care a dispărut în 1979, dar a fost adus din Suedia, a trecut de la „pe cale critică de dispariție” la „aproape amenințat”, cea mai puțin riscantă dintre evaluările specialiştilor, în afară de „cel mai puțin îngrijorător”. Trăieşte pe pajiștile unde au fost plantate flori sălbatice din Cotswolds și Somerset.

În ultimii ani, The high brown fritillary a fost considerat specia cea mai ameninţată cu exrincţia după The large blue.

Dar eforturile de conservare din sud-vestul Angliei și singurul sit rămas în Țara Galilor s-au dovedit a fi de un real succes. Fluturii au reapărut, iar acum sunt „vulnerabili” mai degrabă decât „în pericol critic”.

„Având în vedere că imaginea de ansamblu este una a riscului în creștere, faptul că speciile foarte amenințate care au fost în centrul eforturilor de conservare au revenit este un lucru pozitiv”, a spus Richard Fox de la Butterfly Conservation.

Alte povești de succes includ The Duke of Burgundy şi The pearl-bordered fritillary, care au trecut de la „pe cale de dispariție” la „vulnerabili” după acțiunile de conservare direcționate ale organizațiilor de caritate și ale comunităților locale.

Dar există preocupări tot mai mari pentru alte specii cândva numeroase care au alunecat în categoria „vulnerabile”. Este vorba despre The Adonis blue, chalkhill blue şi silver-spotted skipper.

Toate cele trei specii, care au nevoie de pășuni însorite şi bogate în flori, au scăzut dezastruos la mijlocul secolului al XX-lea, odată cu pierderea unor astfel de pășuni și o reducere a pășunatului tradițional.

Începând cu anii 1980, toate cele trei specii au fost reînviate și păreau să beneficieze de încălzirea climatică, deplasându-se, către nord spre noi locuri. Cu toate acestea, scăderea lor în ultimul deceniu poate fi cauzată de creșterea depunerilor de azot - de la îngrășămintele agricole și poluarea vehiculelor - care favorizează plantele viguroase care sufocă florile sălbatice delicate de care au nevoie fluturii.

„Este neplăcut să văd aceste specii revenind în grupul amenințat”, a spus Fox. „Schimbările climatice sau azotului sau ambele înseamnă că habitatul creat de managementul conservării în urmă cu 20 de ani nu mai are aceleași rezultate astăzi.

„Administratorii de terenuri trebuie să experimenteze în mod continuu pentru a produce habitate potrivite pentru specii ca acestea, deoarece totul este în schimbare. În Țările de Jos, oamenii de știință sunt convinși că depunerea de azot este un factor major în declinul unora dintre fluturii lor rari.”

Impactul negativ al încălzirii globale este un factor evident în includerea în categoriile amenințate a tuturor celor patru fluturi găsiți în habitate mai reci, nordice. The large heath, scotch argus şi northern brown argus sunt acum listate ca „amenințate”, iar The mountain ringlet ca „aproape amenințat”. ”Este posibil ca toate cele patru specii să dispară din părțile sudice ale ariei lor.

După cinci ani de date pozitive, o specie aflată pe cale de dispariţie poate fi considerată salvată.

Lista roșie necesită cinci ani de date pozitive înainte ca o specie pe cale de dispariție să poată fi considerată a reveni, astfel că noua listă nu dezvăluie încă îmbunătățiri.

Sursa: The Guardian

