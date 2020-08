România, țara cu cele mai multe regiuni grav afectate de Covid EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cea mai afectată provincie din Europa este în Spania. În Aragon sunt peste 335 de cazuri la 100 de mii de locuitori, în 14 zile.



Pe locul 2 este judeţul Argeş! Aici sunt peste 263 de infectări la suta de mii de locuitori, în 14 zile.



Statistica arată că, dintre cele mai afectate regiuni din Europa, cele mai multe sunt din România: 11!



Spania are trei regiuni roşii, iar Bulgaria două.



Luxemburg, Croaţia, Slovenia şi Portugalia au câte o regiune problemă.



La noi, judeţul Argeş are peste 263 de cazuri la suta de mii de locuitori, în timp ce Vaslui, ultimul judeţ din acest top european, raportează sub 91 de cazuri la 100 de mii de locuitori, în 14 zile.

