Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz, campion la US Open la 19 ani, a devenit cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie

Carlos Alcaraz, campion la US Open 2022 / FOTO: ATP Tour/Facebook

În urma finalei, Carlos Alcaraz ocupă de azi prima poziție în clasamentul ATP, cu 6.740 de puncte, fiind urmat de Casper Ruud (5.850 de puncte) și de spaniolul Rafael Nadal (5.810 puncte). Dacă ar fi câștigat Ruud finala, el era cel care devenea lider mondial.

Your new World No. 1 come tomorrow morning: pic.twitter.com/qbOCv4HNQT — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Alcaraz în depășește astfel pe australianul Lleyton Hewitt, care devenea lider mondial la 20 ani și 9 luni și era până acum cel mai tânăr număr 1 mondial din istoria ATP.

Meciul a durat trei ore și 20 de minute. Alcaraz a reușit și un alt record - a acces în ultimul act după ce a petrecut cel mai mult timp pe teren în timpul unei competiţii de Mare Şlem, cu un total de 23 de ore şi 40 de minute. Spaniolul disputase anterior trei meciuri consecutive în cinci seturi pentru a se califica în finală la US Open.

Recordul anterior îi aparţinea sud-africanului Kevin Anderson, care a pierdut finala de la Wimbledon în 2018 după ce a petrecut 23 de ore şi 20 de minute pe teren.

Marele campion spaniol Rafael Nadal, deținătorul celor mai multe trofee de Grand Slam în tenisul masculin, l-a felicitat pe compatriotul său, dar și pe norvegianul Ruud.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022

"Felicitări pentru primul tău Grand Slam și pentru numărul 1 mondial, punctul culminant al primului tău mare sezon. Sunt sigur că vor veni mult mai multe", a scris Nadal pe Twitter.

Casper Ruud a pierdut a doua finală de Grand Slam din carieră și din acest an, după cea de la Roland Garros, când a fost învins de un alt iberic, Rafael Nadal, scor 6-3, 6-3, 6-0.

A fost a treia întâlnire dintre Carlos și Casper în circuitul ATP, spaniolul impunându-se și în precedentele două meciuri, Marbella (2021) și Miami (2022).

The dream becomes reality.@carlosalcaraz is a Grand Slam champion. pic.twitter.com/sPFaAiVFNR — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022

Parcursul lui Carlos Alcaraz la US Open:

Turul I: 7-5, 7-5, 2-0 vs Sebastian Baez - abandon (37 ATP, 2h 27 min)

Turul II: 6-2, 6-1, 7-5 vs Federico Coria (78 ATP, 2h 10 min)

Turul III: 6-3, 6-3, 6-3 vs Jenson Brooksby (43 ATP, 2h 12 min)

Optimi: 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 vs Marin Cilic (17 ATP, 3h 54 min)

Sferturi: 6-3, (7)6-7, (0)6-7, 7-5, 6-3 vs Jannik Sinner (13 ATP, 5h 16 min)

Semifinale: (6)6-7, 6-3, 6-1, (5)6-7, 6-3 vs Frances Tiafoe (26 ATP, 4h 20 min)

Finala: 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 vs Casper Ruud (7 ATP, 3h 20 min).

Pentru performanța lui, Alcaraz a primit 2.600.000 de dolari şi 2.000 de puncte ATP, iar Ruud 1.300.000 de dolari şi 1.200 de puncte ATP.

