Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina anunță că nu va participa la Roland Garros și le cere din nou sportivilor ruși și belaruși să-și exprime poziția față de război

"Din păcate, anul acesta nu voi fi prezentă la Roland Garros. O să-mi fie dor", a anunțat declarat Svitolina, numărul 27 mondial.

Pe 29 martie, Svitolina a anunţat pe reţelele de socializare că ia o pauză de câteva săptămâni, fără a preciza data revenirii sale în circuit. Jucătoarea ucraineană a menţionat durerile persistente de spate, dar şi "inima insuportabil de sfâşiată" din cauza tragediei cu care se confruntă Ucraina, invadată de trupele ruse începând din 24 februarie.

Sportiva nu a mai evoluat în nicio competiţie după eliminarea sa în primul tur al turneului de la Miami, pe 24 martie, când s-a înclinat în faţa britanicei Heather Watson în trei seturi: 4-6, 6-3, 7-6 (7/4).

My heart is bleeding… Another sleepless and terrifying night for Ukrainian people.. PLEASE HELP US TO STOP THE WAR #nowarinukraine #ukraine pic.twitter.com/3JnLXZXdnV