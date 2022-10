Jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina și francezul Gael Monfils au devenit părinții unei fetițe

Jucătorul francez în vârstă de 36 de ani a anunțat vestea pe rețelele de socializare: "Am avut cea mai uimitoare noapte din viața mea, care s-a încheiat cu cel mai frumos cadou în jurul orei 6:00. Elina a fost puternică și curajoasă. Nu pot să-i mulțumesc suficient soției mele și lui Dumnezeu pentru acest moment special. Bine ai venit în lume, mica mea prințesă SKAÏ!"

I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am.

Elina was strong and brave

I can t thx enough my wife and God for this special moment

Welcome to the world my little princess SKAÏ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb