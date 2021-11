Sportiva a avut o conversație video de o jumătate de oră cu președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach. Shuai Peng a spus că e bine, e în siguranță la Beijing, dar dorește ca în acest moment să i se respecte intimitatea.

Conversația a avut loc în urma presiunilor internaționale la adresa Chinei.

Existau temeri că poate nici nu mai e în viață în urma acuzațiilor de viol formulate la adresa unui înalt demnitar al regimului comunist de la Beijing.

La convorbirea video au asistat și președinta Comisiei pentru sportivi, Emma Terho, precum și Li Lingwei, reprezentantul CIO în China. CNN precizează că nu a avut acces la înregistrarea video.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6