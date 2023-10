Josep Borrell avertizează că Europa "nu poate înlocui" sprijinul SUA pentru Ucraina

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, a subliniat joi că Europa nu poate înlocui sprijinul american pentru Ucraina, relatează AFP. Luptele interne de la Washington, care au pus sub semnul întrebării continuarea sprijinului pentru Ucraina, sunt nişte "veşti proaste", a afirmat Borrell, exprimându-şi speranţa că aceasta nu este încă poziţia finală a SUA, notează agenţia de presă Reuters.

Josep Borrell și Volodimir Zelenski / FOTO: twitter.com/JosepBorrellF

"Evident, Europa nu poate înlocui SUA", a declarat Borrell, la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) în Granada (sudul Spaniei), un forum destinat să promoveze cooperarea între aproape 50 de ţări, înfiinţat după invazia Rusiei în Ucraina.



În acest context, înaltul oficial a subliniat că Uniunea Europeană studiază crearea unui fond de 20 de miliarde de euro, pe o perioadă de 4 ani, pentru a continua să sprijine armata ucraineană.



De asemenea, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că este "foarte încrezătoare" că SUA îşi vor menţine sprijinul pentru Ucraina, în pofida luptelor interne în rândul republicanilor pe această temă.



Se aşteaptă ca liderii europeni reuniţi la Granada să-l asigure pe Zelenski, participant la summit, de sprijin pe termen lung, după ce preşedintele american Joe Biden şi-a exprimat temerile că luptele interne ale republicanilor din Congres ar putea afecta politica SUA privind continuarea ajutorului acordat Kievului.



Între timp, Zelenski şi şeful interimar al guvernului spaniol, Pedro Sanchez, au discutat joi despre trimiterea unui nou pachet de sprijin militar către Ucraina, constând în sisteme de apărare aeriană, tehnologie antidronă şi artilerie, notează EFE, preluată de Agerpres.



"Am discutat despre un nou pachet de sprijin militar, care va conţine sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, artilerie şi sisteme antidronă", a scris Zelenski pe contul său de Telegram, după ce a avut o întâlnire bilaterală cu Sanchez.



Cei doi lideri au mai discutat despre trimiterea de echipamente energetice în Ucraina în perspectiva iernii, când Kievul se teme de o nouă campanie de bombardamente ruseşti asupra reţelei sale electrice.



Protecţia coridorului de export de cereale deschis de Ucraina în Marea Neagră, sfidând blocada maritimă a Rusiei, a fost un alt subiect de discuţie în cadrul întâlnirii.



"Pregătim începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE sub preşedinţia spaniolă", a scris Zelenski, care speră că statele membre vor da undă verde deschiderii negocierilor până la sfârşitul acestui an.



Preşedintele ucrainean a mulţumit Spaniei, care asigură în prezent preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, pentru sprijinul acordat în drumul său spre aderarea la UE şi în consolidarea rezistenţei ţării în faţa agresiunii militare ruse.

ŞTIRILE ZILEI