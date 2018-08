John McCain a murit la 81 de ani. Fostul senator republican şi candidat la preşedinția SUA suferea de cancer cerebral

John McCain a murit la 81 de ani / FOTO: www.abcactionnews.com

"Senatorul John Sidney McCain III a murit la orele 16.48, la 25 august 2018. Lângă senator se aflau în momentul decesului soţia sa, Cindy, şi familia lor", a anunțat biroul senatorului, într-un comunicat de presă.

În vârstă de 81 de ani, McCain a activat din partea statului Arizona în Senat sau Camera Reprezentanților timp de 35 de ani.

Veteran și erou al războiului din Vietnam, John McCain a încercat să obțină nominalizarea pentru președinție din partea republicanilor în anul 2000, dar a pierdut în fața lui George Bush. A obținut-o în 2008, când a fost învins de democratul Barack Obama.

În memoriile publicate în mai, McCain spunea că urăște să părăsească lumea, dar nu are regrete, notează CNN. "A fost o călătorie pe cinste. Am cunoscut pasiuni uriașe, am văzut minuni extraordinare, am luptat într-un război și am ajutat la construirea păcii. Am trăit foarte bine și am trăit lipsit de orice confort. Am fost atât de singur cât poate fi o persoană și m-am bucurat să mă aflu în apropierea eroilor. Am cunoscut cea mai profundă disperare și am experimentat cea mai mare bucurie", scria fostul senator.

Optimist și recunoscut pentru umorul său, senatorul McCain s-a bucurat de apreciere şi respect atât în rândurile republicanilor, cât și printre democrați.

"Mă duc acasă, pentru o vreme, ca să-mi tratez boala. Intenţionez să mă întorc aici şi să dau motive de regret multora dintre voi, care aţi spus lucruri drăguţe despre mine. Este o onoare să slujesc poporul american alături de voi. Vă mulţumesc, colegi senatori!", declara McCain în Senat, în iulie 2017. Senatorul fusese diagnosticat în aceeași lună și suferise deja o intervenție chirurgicală.

Un om obișnuit să spună lucrurilor pe nume, John McCain a intrat de mai multe ori în conflict cu președintele Donald Trump. Deși a lipsit din Washington începând cu decembrie anul trecut și s-a aflat în tratament, senatorul de Arizona nu a fost complet absent din peisajul politic în ultimele luni. Dimpotrivă, a avut o serie de postări pe Twitter la adresa președintelui Trump, care au arătat că nu și-a pierdut apetitul pentru lupta politică, mai notează CNN.

McCain a arătat în repetate rânduri că vede în Trump și în ideologia lui "America First" (America înainte de toate) o deviere de la valorile și tradițiile leadershipului global pe care îl vedea asumat de Statele Unite.

Preşedintele Donald Trump a scris pe Twitter un scurt mesaj de condoleanţe la moartea lui John McCain: "Condoleanţele mele şi respectul meu cel mai sincer pentru familia senatorului John McCain. Inimile şi rugăciunile noastre sunt alături de voi!"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

"John şi cu mine veneam din generaţii diferite, am avut origini complet diferite şi ne-am înfruntat la cel mai înalt nivel al politicii. Dar am împărtăşit, în pofida diferenţelor noastre, o fidelitate faţă de ceva foarte înalt, idealurile pentru care generaţii întregi de americani şi de imigranţi s-au luptat şi s-au sacrificat", a declarat fostul preşedinte democrat Barack Obama, care l-a învins la prezidenţialele din 2008.

Liderul opoziţiei democrate din Senat, Chuck Schumer, a propus ca aripa Senatului în care John McCain şi-a avut biroul să îi poarte numele.

ŞTIRILE ZILEI