Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, le-a mulţumit militarilor şi diplomaţilor care au făcut posibilă încheierea celui mai lung război din istoria ţării. Liderul de la Casa Albă le-a transmis un mesaj şi teroriştilor din Statul Islamic: încă nu am terminat cu voi!

Joe Biden, preşedintele Statelor Unite ale Americii: "Azi noapte, la Kabul, SUA au pus capăt la 20 de ani de război, cel mai lung război din istoria noastră şi am realizat cea mai amplă evacuare aeriană din istorie şi am extras peste 120.000 de oameni în siguranţă, dublu faţă de cât au estimat cei mai mulţi experţi. Nimeni nu a făcut aşa ceva în istorie. Doar SUA au capacitatea, voinţa şi abilitatea de a face ce am făcut noi. Extraordinarul succes al acestei misiuni se datorează incredibilelor capacităţi, bravurii şi curajului militarilor şi diplomaţilor noştri."

