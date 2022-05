Declarații Joe Biden EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În ceea ce ar putea fi o anticipare a discursului său de la mijlocul mandatului, Joe Biden s-a referit la "republicanii MAGA", pe care i-a acuzat că îi protejau pe miliardari în detrimentul americanilor din clasa muncitoare, în timp ce plăteau doar deficitele bugetare doar din vorbe.

"MAGA" este o referire la sloganul fostului președinte Donald Trump, „Make America Great Again”.

Biden și colegii săi democrați au fost criticați din partea republicanilor pentru o creștere istorică a inflației, despre care unii critici spun că se datorează cheltuielilor excesive la Washington, pe fondul pandemiei de COVID-19, precum și a constrângerilor globale de aprovizionare.

Biden a remarcat miercuri că deficitul anual este în scădere - datorită creșterii veniturilor pe măsură ce economia iese din pandemie și reducerii cheltuielilor de urgență legate de COVID - ceva ce nu s-a întâmplat niciodată sub predecesorul său, Donald Trump. „Concluzia este că deficitul a crescut în fiecare an sub predecesorul meu înainte de pandemie și în timpul pandemiei”, a spus Biden.

Statele Unite au raportat deficite bugetare în fiecare an începând cu 2001. Începând cu 2016, creșterile cheltuielilor pentru securitatea socială, asistența medicală și dobânzile pentru datoria federală au depășit creșterea veniturilor. În ultimii câțiva ani, deficitul anual a crescut la aproximativ 3.000 de miliarde de dolari, din cauza cheltuielilor legate de pandemie și a pierderii de venituri. În 2017, republicanii au lansat un proiect de lege masiv de reducere a taxelor sub fostul președinte Donald Trump, care, potrivit unor estimări, a adăugat mai mult de 1.000 de miliarde de dolari la datorie.

„Administrația anterioară a crescut deficitul în fiecare an, în parte din cauza reducerii nesăbuite de impozite de 2.000 de miliarde de dolari. Știu că v-ați săturat să mă auziți spunând asta, dar este o reducere de taxe de 2.000 de miliarde de dolari care nu a fost plătită”, a spus Biden.

Susținătorii lui Trump au remarcat că economia sub Trump a înregistrat un nivel istoric scăzut al șomajului, împreună cu maxime record la bursă. Biden a menționat că deficitul bugetar a scăzut cu peste 350 de miliarde de dolari în primul său an și că noile estimări ale Trezoreriei SUA au arătat că va scădea cu peste 1,5 trilioane de dolari în acest an - cea mai mare reducere a deficitului înregistrată într-un singur an și o revizuire în sus din cele 1.300 de miliarde de dolari proiectate în bugetul președintelui eliberat la începutul acestui an, a spus oficialul.

