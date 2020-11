Ramona Avramescu și Cristian Diaconescu, în direct prin telefon EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a precizat pentru Telejurnal că un rezultat oficial va fi dat în momentul în care electorii depun efectiv voturile din partea statelor pe care le reprezintă.

"Pentru România, în special, este un semnal foarte bun. (...) Biden ne cunoaște foarte bine și în perioada următoare veți auzi niște nume care urmează să fie desemnate - persoane desemnate în funcții de răspundere în zona militară, de politică externă și de securitate americană pe care le cunoaștem foarte bine și care ne cunosc foarte bine aici, la București", a subliniat Cristian Diaconescu.

ACTUALIZARE Pennsylvania a fost statul pe care Joe Biden s-a concentrat cel mai mult în această campanie electorală, a precizat pentru Telejurnal trimisul special al Știrilor TVR la Washington, Ramona Avramescu.

Biden și-a anunțat candidatura în Philadelphia, își stabilise înainte de începerea pandemiei sediul central de campanie în Philadelphia, iar în ultima săptămână, zilnic, cineva din staff-ul său de campanie, dacă nu Joe Biden însuși, a fost într-o localitate din Pennsylvania.

ACTUALIZARE Președintele României, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victorie. A scris pe Twitter că așteaptă cu nerăbdare consolidarea Parteneriatului Strategic SUA-România în toate dimensiunile sale.



Joe Biden și Kamala Harris au fost felicitați și de liderii europeni Emmanuel Macron și Angela Merkel.

Un mesaj similar a transmis și premierul canadian, Justin Trudeau, la mai puțin de o oră de la anunțarea rezultatului de către presa internațională.

ACTUALIZARE Mulţimi de oameni au izbucnit în urale în mai multe oraşe din SUA după ce mass media americane l-au anunţat câştigător al scrutinului prezidenţial pe democratul Joe Biden. La New York, oamenii au ieşit pe străzi și au dansat. În capitala Washington, mai multe persoane s-au adunat în faţa Casei Albe. Se sărbătorește și pe străzile din Philadelphia.

ACTUALIZARE Kamala Harris, prima femeie aleasă vicepreşedinte al SUA, a promis sâmbătă să se apuce imediat de lucru, într-o primă reacție după proiecțiile care arată clar victoria lui Joe Biden la scrutinul prezidenţial.

"Acest scrutin înseamnă mult mai mult decât Joe Biden sau decât mine. Are legătură cu sufletul Americii şi cu disponibilitatea noastră de a lupta pentru el. Avem mult de lucru. Haideţi să începem", a scris Kamala Harris pe Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

ACTUALIZARE Mesajul lui Joe Biden: "America, sunt onorat că m-ai ales să conduc măreața noastră țară. Munca pe care o avem de făcut este dificilă, dar promit că voi fi Președintele tuturor americanilor - fie că au votat pentru mine, fie că nu. Voi răsplăti încrederea cu care m-ați învestit".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

ACTUALIZARE Preşedintele în exerciţiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sâmbătă că scrutinul prezidenţial este departe de a se fi încheiat, transmite agenția Reuters, preluată de Agerpres.

Trump a anunţat că echipa sa de campanie va începe de luni acţiunile în instanţă. Liderul de la Casa Albă a mai declarat că Joe Biden "se grăbeşte să pozeze în mod fals în câştigător".

ACTUALIZARE Agenţia de presă Associated Press şi posturile de televiziune Fox News, CNN şi NBC l-au dat sâmbătă seară câştigător pe candidatul democrat la preşedinţia SUA, Joe Biden. Biden ar fi obținut, potrivit unor proiecții, 273 de electori. Fox News îi arogă 279 de electori.

ACTUALIZARE După 4 zile de suspans, candidatul democrat şi fostul vicepreşedinte în mandatul lui Barack Obama Joe Biden a fost dat câştigător cu 273 de mari electori, graţie unui succes în statul-cheie Pennsylvania, potrivit posturilor CNN, NBC şi CBS, preluate de France Presse.

"Este o victorie care marchează o turnură istorică pentru America şi pentru lume, după patru ani de ruptură în mandatul preşedintelui republican", scrie AFP.



Fox News projects Biden to defeat Trump, become 46th president after winning Nevada, Pennsylvaniahttps://t.co/BTx2gwdT2N pic.twitter.com/oFrpHTWTKt — Fox News (@FoxNews) November 7, 2020

BREAKING: JOE BIDEN WINS



Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/q8Fed74z0j #CNNElection pic.twitter.com/NADZm3qkvY — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 7, 2020

ACTUALIZARE Avocaţii preşedintelui american în exerciţiu, Donald Trump, vor susţine sâmbătă o conferinţă de presă la 11:30 ora locală (16:30 GMT) în oraşul Philadelphia, statul Pennsylvania, unde continuă numărătoarea voturilor.

AFP, citată de Agerpres, a relatat că Trump a ajuns sâmbătă dimineaţă la clubul său de golf din Sterling, statul Virginia. Este prima sa ieşire după scrutinul prezidenţial de marţi.



Trump a anunţat pe Twitter că va avea loc "o mare conferinţă de presă" în Philadelphia, la Four Seasons Total Landscaping, care este o companie de grădinărit, şi de aceea nu se ştie dacă preşedintele republican a greşit sau dacă într-adevăr conferinţa de presă va avea loc acolo.

