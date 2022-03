Joe Biden s-a referit, în discursul final rostit la Varșovia, la întrebările dure pe care le-a primit din partea refugiaților, la sancțiunile aplicate de comunitate internațională Rusiei și la determinarea NATO de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat.

Dacă Rusia a invadat Ucraina, nu poate invada niciun stat NATO, a spus liderul american.

Discursul a avut trimiteri istorice, inclusiv la lupta pentru libertate a poporului polonez.

Preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, l-a primit pe omologul american la Palatul prezidențial din Varșovia. Discuțiile bilaterale au fost precedate de o întânire cu ministrul de Externe și cu cel al Apărării din Ucraina.

Șeful diplomației de la Kiev a declarat că a primit noi asigurări de securitate din partea SUA.

Polonia a beneficiat de asigurări suplimentare de securitate și de sprijin pentru gestionarea crizei refugiaților în contextul invaziei ruse din Ucraina. Cooperarea militară a fost o tema importantă, iar liderul polonez i-a reamintit omologului american de o posibilă accelerare a programelor de achiziții de armament pentru Polonia.

Joe Biden, președintele SUA: "Luăm Articolul 5 ca pe un angajament sacru, nu ca pe o piesă de aruncat, un angajament sacru, care se referă la fiecare membru al NATO. Unul dintre lucrurile pentru care i-am mulțumit președintelui Duda a fost că cel mai important criteriu în această perioadă de schimbări, în care se schimbă multe nu doar aici, ci şi în alte părți ale lumii, este că NATO rămâne complet unită".

Andrzej Duda, preşedintele Poloniei: "Vom primi primele sisteme antirachetă Patriot în cursul acestui an, vom primi curând sisteme de artilerie HIMARS, vom primi avioane F-35, cea mai nouă generație de avioane de luptă, iar ultima achiziție finalizată din partea Statelor Unite se referă la 250 de tancuri Abrams, din noua generaţie, deci achiziții foarte extinse".

Joe Biden a discutat cu mai mulți refugiați pe stadionul din Varșovia, transformat în centru de primire a celor care au fugit din calea războiului.

"- Domnule preşedinte, ce credeţi, Rusia îşi schimbă strategia în Ucraina?

- Nu sunt sigur că fac acest lucru".

Întrebat despre ''ceea ce crede despre Vladimir Putin, având în vedere ce le face acestor oameni'', Biden a răspuns cu o singură propoziţie: ''Este un măcelar''.

Evenimentul era transmis în direct de mai multe canale de televiziune de pe Stadionul naţional din Varşovia.

Biden calls Putin a “butcher.” This could be what Moscow uses to break off all diplomatic relations. (They previously threatened it when Biden called Putin a “thug” and “murderous dictator.”) pic.twitter.com/6uW3agbclU