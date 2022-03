Declarații ale lui Joe Biden, după summitul SUA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Întrebat despre amenințarea armelor chimice, Biden a spus că SUA ar răspunde dacă liderul rus le-ar folosi, dar „natura răspunsului ar depinde de natura utilizării”. Putin obține exact opusul a ceea ce intenționa să obţină ca urmare a intrării în Ucraina, a mai spus acesta.

-Sunt hotărât să susțin eforturile aliaților în Ucraina și să construim împreună

-Noi vom primi 100.000 de ucraineni în SUA

-Ne coordonăm cu G7 şi UE în privinţa securităţii alimentare şi a securităţii eneregetice. De asemenea, anunţăm noi sancţiuni împotriva a 400 de indivizi şi entităţi. Peste 300 de membri ai Dumei, oligarhi şi companii de apărare ruseşti care alimentează maşina de război rusă.

- Pe lângă cei 100.000 de soldați din Europa, NATO a creat 4 noi grupuri de luptă ca să întărească flancul estic

- Putin nu a crezut că putem susține această coeziune între aliați

- NATO n-a fost niciodată mai unit cum este astăzi. Putin primește exact invers ce se aștepta să primească când a invadat Ucraina.

- Întrebat despre implicarea Chinei în conflict: Am avut conversații directe cu Xi Jinping, acum 6-7 zile și i-am spus foarte clar, nu l-am amenințat, dar i-am spus foatte clar, să fim siguri care ar fi consecințele dacă ar ajuta Rusia. I-am arătat că s-ar pune în pericol, dacă ar fi să susțină Rusia. Mâine sau săptămâna viitoare Ursula (n.r., președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen) vorbește cu China. China înțelege că viitorul său economic este legat mult mai strâns de Occident, decât de Rusia. Sunt încrezător că China nu se va implica.

- Despre penuria alimentară: Am avut o discuție lungă la G7, atât cu SUA cât și cu Canada, doi producători majori de grâu. Am vorbit despre cum am putea crește exporturile de alimente. Avem discuții și cu prietenii noștri europeni despre aceste îngrijorări.

- Despre Rusia și G20: Cred că Rusia ar trebui scoasă din G20. Dar dacă acest lucru nu este posibil, sunt de părere că Ucraina ar trebui să participe la discuțiile de la G20, în calitate de observator.

- Dacă Zelenski ar trebui să cedeze teritorii Rusiei: Ucraina trebuie să ia o hotărâre. Eu nu cred că trebuie să facă asta. Dar este hotărârea lor, ei trebuie s-o ia.

- Armele chimice ar declanșa un răspuns paritar, dar vom lua o discuție atunci, dacă va fi cazul.

- Menținerea sanctiunilor - în afară de faptul că cresc suferința - este pentru ca să fim siguri că, după o lună, să susținem ceea ce facem. Și luna următoare și până la sfârșitul anului. Asta îl va opri. Cel mai important lucru este ca noi să rămânem uniți și ca lumea să se concentreze pe ce brută este el.

- Statele Unite vor fi o parte majoră în mutarea refugiaților.

