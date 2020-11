Jocurile video, recomandate în timpul pandemiei?

Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut utilitatea jocurilor video

Este o nouă concluzie aparent paradoxală. Dar într-adevăr – în contextul pandemiei, lipsei socializării și a petrecerii timpului în mare parte acasă - jocurile video – cu puțin timp în urmă considerate a genera dependențe periculoase – devin o soluție temporară pentru evadarea din rutina zilnică.

Altfel spus, acum avem un motiv în plus să ne petrecem timpul liber în lumea virtuală. Pandemia de coronavirus - cu perioadele lungi de izolare în case și de distanțare față de prieteni - a adus schimbări comportamentale majore în viața tuturor. Gamming - ul a fost în numeroase cazuri poartă de evadare dintr-o lume a însingurării.

Numeroase celebrități și actori de la Hollywood că Lady Gaga, Meghan Fox, Joe Manganiello sau Cameron Diaz au declarat că au petrecut multe ore în realitatea virtuală împreună cu prietenii jucând jocuri video. Astfel au reușit să depășească mai ușor perioadele de stat în casă.

Și nu sunt singurii. În ultimele 8 luni fabricanții de console și jocuri video au înregistrat vânzări record în toată lumea. Industria jocurilor online pare a fi una dintre puținele industrii pentru care perioada de criză a reprezentat o accelerare a dezvoltării și nu un faliment ca în cazul altor domenii. Cosnumul de jocuri video, mai ales cele interactive și online, a crescut de câteva ori în ultimele luni, publicul țintă extinzându-se de la o nișă de vârstă de 12-18 ani, la un public general, până la vârste de peste 50 de ani.

Chiar și OMS , Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut utilitatea jocurilor video în acest context al distanțării sociale ca un remediu împotriva înstrăinării și alienării. Cu atât mai surprinzător cu cât acest for internațional declarase în 2018 că adicția în cazul jocurilor virtuale este o boală mentală.

La sfârșitul lunii martie a acestui an, sub deviza #Whoplaystoghederstaytogheder a fost lansată o campanie la nivel global pentru a îi ajuta pe oameni să depășească problemele generate de izolarea la domiciliu și lipsa socializării.

Un studiu recent al cercetătorilor de la Oxford demonstrează legătura dintre jocurile virtuale și starea de bine a jucătorilor în contextul pandemiei. Este primul studiu de acest gen după perioada izolarilor repetate impuse de mai toate guvernele lumii în rândul populației. Studiul a vizat comportamentul jucătorilor a două dintre cele mai populare jocuri video în rețea "Plants Vs Zombies: The Battle for Neighborville" și "Animal Crossing: New Horizons" și au fost chestionați 3274 de oameni.

Surprinzătoare concluzii, având în vedere că până acum când se discuta despre adicția pentru jocuri erau arătate doar efectele negative. Situația la nivel mondial s-a schimbat, iar barierele fizice de relaționare ale indivizilor din cauza restricțiilor pandemiei de Covid19 au făcut din lumea virtuală o alternativă viabilă la nevoia de socializare. Trebuie să ținem cont și de faptul că această schimbare de paradigmă a vieții sociale a dus la o creștere alarmantă a problemelor de sănătate mentală și chiar o rată mult mai ridicată a sinuciderilor.

Gamingul se dovedește așadar departe de a fi nociv sănătățîi creierului, ci dimpotrivă s-a demonstrat că are un impact pozitiv in aceasta perioada. Cei chestionați au declarat că petrecerea timpului liber jucând jocuri online le induce o stare de bine și de mulțumire, mai ales că așa pot relaționa cu alți jucători.

Prof. Andrew Przybylski, coordonatorul studiului, a declarat că “Cercetările noastre arată că jocurile video nu sunt neapărat negative pentru starea de sănătate; există alte efecte psihologice care au un efect important asupra stării de bine a unei persoane. De fapt joacă poate reprezenta o activitate relaționată pozitiv cu sănătatea mentală a oamenilor “.

Un alt specialist Matti Vuorre a adăugat că “jocurile în rețea pot să ofere o alternative viabilă la întâlnirile față în față în aceste vremuri excepționale”.

Totuși cercetătorii subliniază că aceste efecte pozitive se observă în special la cei care sunt pasionați de jocuri . Nu același lucru se poate spune despre cei care le utilizează doar că o cale de scăpare de realitate. Pentru aceștia nevoile psihologice nu sunt satisfăcute.

Chiar și în acest context, moderația rămâne cuvântul cheie. Dacă ne găsim o soluție temporară pentru socializare și puțină adrenalină de acasă, este important să avem grijă să nu generăm o dependenta pe termen mediu.

Autor: Răzvan Nicolescu

