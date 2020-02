Jocurile Olimpice Tokyo 2020, în direct la TVR

Telespectatorii vor fi conectaţi în timp real cu performanţele sportivilor români şi vor afla informaţii la cald urmărind materialele pregătite de jurnaliştii TVR prezenţi la Tokyo. Pe lângă transmisiunile directe, pasionaţii competiţiilor sportive vor putea urmări programe speciale dedicate evenimentului, atât la TV, cât şi online.

Echipa Olimpică a României – Team Romania – va fi prezentă la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 cu cei mai buni sportivi. Calificările sunt în plină desfăşurare, iar până acum, se ştie că România va participa la 11 discipline sportive, inclusiv două sporturi de echipă - fotbal şi baschet 3x3 fete.

Printre sportivii calificaţi cu mari şanse la medalii se numără Laura Coman (canotaj) şi Alina Vuc (lupte), Robert Glinţă (înot) şi Marian Drăgulescu (gimnastică). Echipa de tenis de masă va încerca să rescrie istoria. În Team Romania urmează să intre Ana Maria Popescu (Brânză) (scrimă) – medaliată cu aur şi argint olimpic, aflată la cea de-a 5-a participare şi Simona Halep – sportiva care a declarat că anul 2020 este pentru ea anul medaliei olimpice. Simona Halep are mari şanse să fie şi protdrapel la Tokyo.

Un alt punct de atracţie pentru telespectatori va fi reprezentat de meciurile pe care le va susţine Naţionala Olimpică de Fotbal U21 a României, calificată după 56 de ani la competiţia olimpică, în urma evoluţiei sale la EURO 2019. Anul trecut, românii au trăit la TVR meciurile Naţionalei de Fotbal U21 la EURO 2019 şi s-au bucurat de jocul strălucitor al tinerilor fotbalişti.

Evoluţiile sportivilor prezenţi la Tokyo şi cu precădere ale reprezentanţilor României vor fi comentate de specialiştii TVR aflaţi în miezul acţiunii. În baza parteneriatului TVR cu Comitetul Olimpic Sportiv Român, TVR pregăteşte o serie de emisiuni premergătoare evenimentului, în care îi vom cunoaşte mai bine pe sportivii români care ne vor reprezenta la Tokyo – vom afla despre performanţele lor, stadiul pregătirilor, evoluţia fiecărui sportiv în parte. Pe lângă seria de emisiuni transmise înaintea competiţiei, şi în timpul Jocurilor Olimpice, în perioada 24 iulie – 9 august, TVR va avea zilnic programe editoriale dedicate competiţiei. Emisiunile vor putea fi vizionate atât pe posturile TVR, cât şi online, în studiourile TVR fiind invitaţi sportivi, antrenori, membri ai delegaţiei României. De altfel, pentru Studioul TV desfăşurat online, jurnaliştii TVR vor pregăti conţinut special.

Din 24 iulie, TVR va transmite, în direct şi prin materiale înregistrate, cel mai mare şi spectaculos eveniment sportiv al planetei - Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Timp de peste două săptămâni, telespectatorii vor simţi ritmul Tokyo 2020, sportul şi inovaţiile tehnologice ţinându-i cu sufletul la gură. De-a lungul verii, TVR va difuza programe editoriale dedicate, ce prefaţează spectacolul olimpic.

Este pentru a doua oară când capitala Japoniei, Tokyo, găzduieşte Jocurile Olimpice de vară, primele fiind desfăşurate aici în 1964, an în care TVR a transmis pentru prima dată Jocurile Olimpice pentru români. Ediţia 2020 va fi a patra desfăşurată în Japonia, care a mai găzduit şi Jocurile Olimpice de iarnă – Sapporo 1972 şi Nagano 1998. Pentru acest an, niponii propun cele mai sustenabile Jocuri din istorie: medaliile sunt produse din metalele colectate din telefoane reciclate, paturile din satul olimpic sunt reciclate, flacăra va fi păstrată aprinsă cu ajutorul hidrogenului, emisia de carbon fiind zero, iar roboţi umanoizi vor ajuta spectatorii să îşi găsească locurile în tribune.

Jocurile Olimpice Tokyo 2020 vor include 339 de evenimente din 33 de sporturi diferite, însumând 50 de discipline. Pe lângă cele 5 noi sporturi introduse în competiţie la Tokyo (karate, skateboarding, escaladă sportivă, surfing şi baseball/softball), vor mai fi încă 15 evenimente ale sporturilor existente – inclusiv baschet 3X3, freestyle BMX şi Madison cycling – precum şi noi evenimente comune mai multor sporturi. La cel mai mare eveniment sportiv al planetei participă peste 11.000 de sportivi. ​

ŞTIRILE ZILEI