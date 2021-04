Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea avea loc fără spectatori, anunţă organizatorii japonezi

Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august) ar putea avea loc cu porţile închise, a declarat vineri pentru AFP conducătoarea comitetului de organizare japonez, Seiko Hashimoto, cu mai puţin de trei luni înaintea startului evenimentului amânat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.

Jocurile Olimpice

Seiko Hashimoto, care a preluat preşedinţia comitetului Tokyo-2020 în luna februarie, după demisia forţată a predecesorului său, din cauza unui scandal de sexism, a declarat că organizatorii vor face orice pentru ca Jocurile să nu fie anulate.



Doamna Hashimoto a avertizat că "ar putea exista o situaţie în care nu am putea autoriza prezenţa spectatorilor", adăugând că Jocurile vor fi un succes doar dacă organizatorii vor putea proteja în totalitate spectatorii şi populaţia japoneză.



Confruntaţi cu incertitudinea legată de evoluţia pandemiei de Covid-19, organizatorii au amânat până în iunie decizia privind prezenţa sau nu a spectatorilor locali.



Oficialii niponi hotărâseră deja, în luna martie, să interzisă prezenţa spectatorilor veniţi din străinătate, o premieră în istoria competiţiei.



În Japonia, Tokyo şi alt trei departamente au fost plasate începând de duminică în stare de urgenţă pentru a treia oară, din cauza creşterii cazurilor de infectare cu coronavirus, situaţie care impune ca evenimentele sportive să aibă loc cu porţile închise.



În timp ce sistemul sanitar japonez se află deja sub o presiune intensă, Tokyo-2020 a fost criticat pentru că a cerut colaborarea personalului medical japonez pentru olimpiadă, iar doamna Hashimoto a spus că absenţa spectatorilor ar putea uşura această presiune.



"Dacă evenimentul (olimpic) ar trebui modificat, ar fi în ceea ce priveşte spectatorii", a subliniat conducătoarea comitetului de organizare, menţionând că "acesta este un domeniu în care am putea fi în măsură să reducem preocupările populaţiei în privinţa sistemului spitalicesc".



În încercarea de a reduce scepticismul populaţiei japoneze, în marea parte în favoarea unei noi amânări sau chiar a anulării competiţiei, Tokyo-2020 a publicat miercuri o versiune actualizată a manualelor (playbooks) cu măsuri stricte împotriva virusului, care vor fi distribuite sportivilor.



Cu toate acestea, carantina pentru participanţii la JO 2020 nu va fi necesară, iar vaccinările nu vor fi obligatorii.Seiko Hashimoto a menţionat că regulile vor continua să fie îmbunătăţite, dar s-a declarat convinsă că Jocurile pot fi organizate într-un mod "sigur".



Comentând preocupările populaţiei legate de Jocurile Olimpice, preşedinta comitetului de organizate şi-a exprimat speranţa că publicul va fi în cele din urmă "fericit" că evenimentul s-a putut desfăşura. "Marele meu obiectiv este să pregătesc Jocurile astfel încât oamenii să vadă lucrurile astfel", a adăugat doamna Hashimoto.

sursa agerpres

