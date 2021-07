JO Tokyo 2020 - Fotbal: România a ratat calificarea în sferturile de finală, după 0-0 cu Noua Zeelandă

România a pierdut calificarea

Tricolorii erau obligaţi să câştige pentru a se califica mai departe, după 1-0 cu Honduras şi 0-4 cu Coreea de Sud, dar nu au reuşit acest lucru, în faţa unei echipe foarte bine organizate şi superioară din punct de vedere fizic.



Echipa antrenată de Mirel Rădoi a arătat mai bine decât în partidele precedente, şi-a creat câteva ocazii mari de gol, dar a fost lipsită de şansă.



Prima mare ocazie a României a venit în min. 11, când Florescu a şutat la colţul scurt, dar portarul Michael Woud a respins în bară. Florin Ştefan (19) a expediat un şut de la circa 25 de metri, însă mult peste poartă.



Jucătorii de la antipozi au avut prima oportunitate de gol în min. 31, când Wood, atacantul lui Burnley, a tras din lovitură liberă de la 25 de metri, iar portarul Aioani a deviat de lângă bară.



După un nou şut imprecis, tras de Florescu (33), Noua Zeelandă a fost din nou aproape de a deschide scorul, însă Aioani a respins mingea reluată la colţul scurt de Wood, cu capul (37), după care atacantul a trimis pe spate, mingea căzând pe transversală. Ghiţă şi Chindriş l-au blocat in extremis pe Champness (38), la capătul unui contraatac.



Ultima ocazie din prima repriză a aparţinut echipei noastre, dar Sîntean nu a ajuns la o centrare trimisă în faţa porţii de Florin Ştefan (45+1).



În partea secundă, căpitanul Marius Marin a avut o mare ocazie de a înscrie, însă lovitura sa de cap din 6 metri a trimis mingea pe direcţia lui Woud, care a reţinut pe linia porţii (60).



Adversarii au jucat mai mult la conservarea rezultatului, dar au încercat şi să dea lovitura prin acţiuni rapide, Wood (70) fiind deposedat in extremis de Grigore, respectiv de Dulca (76).



România a aruncat în luptă ultimele forţe pe finalul partidei, dar Woud a fost din nou providenţial la mingea trimisă cu capul de Raţiu din unghi (71), respingând de sub transversală.



Deaconu a irosit ultima şansă a echipei noastre, şutul său fără preluare din marginea careului (90), fiind imprecis.



Selecţionata de fotbal a României a revenit la Jocurile Olimpice după o pauză de 57 de ani, încheind participarea pe locul al treilea în grupă, la egalitate cu Noua Zeelandă, dar având un golaveraj mai slab.



România - Noua Zeelandă 0-0

Sapporo, Sapporo Dome

JO 2020 - Grupa B



Au evoluat echipele:

România: 12. Marian Aioani - 15. Andrei Chindriş (16. Ronaldo Deaconu, 78), 6. Virgil Ghiţă, 17. Ricardo Grigore - 14. Andrei Raţiu, 8. Marius Marin (căpitan), 18. Marco Dulca (10. Andrei Ciobanu, 78), 3. Florin Ştefan - 13. Eduard Florescu (21. Antonio Sefer, 87), 19. Andrei Sîntean (9. George Ganea, 59), 20. Alexandru Dobre (11. Valentin Gheorghe, 78). Selecţioner: Mirel Rădoi.

Rezerve neutilizate: 1. Mihai Popa - 4. Alexandru Paşcanu.

Noua Zeelandă: 1. Michael Woud - 17. Callan Elliot (15. Dane Ingham, 46), 16. Gianni Stensness, 4. Nando Pijnaker, 3. Liberato Cacace - 7. Elijah Just, 10. Marko Stamenic, 8. Joe Bell, 11. Joe Champness (12. Callum McCowatt, 46) - 9. Chris Wood (căpitan), 19. Matthew Garbett (6. Clayton Lewis, 19). Selecţioner: Danny Hay.

Rezerve neutilizate: 13. Jamie Searle - 14. George Stanger, 18. Ben Waine, 20. Sam Sutton.

