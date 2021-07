JO TOKYO 2020 David Popovici: Știam că de acasă se uită toată lumea și toată România. Vă mulțumesc că v-ați trezit!

Un vis plătit cu ani de muncă istovitoare. Gloria nu se obține ușor, însă este visul pe care merită să-l trăiești. Este o lecție valoroasă pe care marea campioană Ana Maria Popescu o predă tinerei generații. S-a întors din Japonia cu argintul la gât, însă pentru noi toți, exemplul ei este aurul de care România are nevoie. Ana Maria Popescu a reușit în câteva minute să răscolească sufletele tuturor! Ne-a invitat să ne gândim la ce viitor vrem să construim și, nu în ultimul rând, a vorbit deschis despre rănile sportului românesc. Ca să vindece, și să ne vindece. Ana Maria este acasă, în România, însă, în celălalt colț de lume, un român de 16 ani își trăiește visul. Visul de care vorbea Ana. David Popovici scrie cu modestie și inteligență istorie în înot. A câștigat locul 4, așa cum îi place să spună, este calificat într-o altă semifinală și, înainte de toate, visează frumos. Pas cu pas își construiește viitorul, cu inocența unui campion.

David Popovici: "Îmi place să spun că mai degrabă sunt al patrulea cel mai bun din lume. Și faptul că nu mă ... adică am îndrăznit să visez la o medalie, dar nu ăsta a fost scopul, ci primul gând cu care am venit aici a fost să dau cât de tare pot eu, mi-am făcut un «best time» cu mult și n-aș putea să fiu mai satisfăcut. Faptul că am fost la 2 sutimi de medalie îmi arată cât de strălucit e viitorul. (n.r., întrebare: te-ai distrat?) A, a fost foarte frumos. Înotam, vedeam fotografii, vedeam tribuna, vedeam mâini ridicate. Știam că de acasă se uită toată lumea și toată România. Vă mulțumesc că v-ați trezit! Pentru mine înseamnă mult"

