JO TOKYO 2020 Acasă la campioana olimpică la canotaj Simona Radiș. Părinții Maricica și Dănuț Radiș nu au mai văzut-o de un an

Momentul de aur de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au încheiat finala de dublu vâsle pe primul loc. Dublele campioane europene și vicecampioane mondiale sunt de acum și campioane olimpice, la 22 de ani. La festivitatea de premiere au strălucit de bucurie.

Pentru România este prima medalie olimpică obținută la canotaj după 13 ani. Ultima a fost la Beijing, în 2008.

SIMONA RADIȘ, canotaj, Team România: “Am reușit, am reușit! Suntem extrem de fericite, nu avem cuvinte, am avut încredere în noi și ne-am dorit extraordinar de mult această medalie, am avut mulți susținători acasă și își doreau atât de mult și ei pentru noi să reușim și oarecum ne-au dat putere”.

ANCUȚA BODNAR, canotaj, Team România: “Doamne, e incredibil, nu am cuvinte. Încă nu mi-am revenit, e uimitor, așa ceva nu am simțit până acum, am avut încredere maximă în noi că putem și am reușit să aducem aur pentru România și să devenim campioane olimpice”.

Bucuria a fost enormă și pentru echipa din spatele lor.

ELISABETA LIPĂ, președintele Federației Române de Canotaj: “E foarte bine și foarte bine și mă bucur. Am spart gheața. Sunt două fete extraordinare, de pus în ramă. Sunt două fete cu un psihic și cu un caracter cum rar mi-a fost dat să văd”.

Acasă, în județul Botoșani, părinții Simonei Radiș au fost copleșiți. Toată noaptea nu au dormit în așteptarea cursei.

DĂNUȚ RADIȘ, tatăl Simonei Radiș: “Știam că o să ia aurul. În sufletul nostru știm că este o fire ambițioasă, o fire puternică, dar așteptam rezultatul de la finish. Acolo se spun toate. Eram cu emoții, plângeam, bucurie. (mama ei: Cred că dacă am fi putut, zburăm cu totul să o ajutăm să ajungă mai repede la finish)”.

MARICICA RADIȘ, mama Simonei Radiș: “(De cât timp nu ați văzut-o?) De un an de zile. Ce am văzut-o prin poze, prin filmări, ce ne mai trimite ea poze sau câte un jurnalist ce mai scrie despre ea”.

Simona Radiș a fost și portdrapelul României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, alături de înotătorul Robert Glință. O medalie olimpică aduc acasă și băieții de la patru rame. Ei au terminat cursa pe locul al doilea și au fost recompensați cu argint. Dar performanța este uriașă. Este primul echipaj românesc masculin care urcă pe podium în ultimii 29 de ani.

COSMIN PASCARI: “Un vis îndeplinit, un vis pe care l-am avut în cap timp de cinci ani”.

ȘTEFAN BERARIU: “A fost o cursă extraordinară, chiar am dat tot ce am putut și am reușit să luăm argintul”.

MUGUREL SEMCIUC: “Nu ne-a fost niciun moment teamă de niciun echipaj, noi ne-am făcut cursa noastră”.

MIHĂIȚĂ ȚIGĂNESCU: “A fost o cursă grea, dar acum nu se mai resimte nimic”.

În ultimii patru ani, băieții au avut rezultate mari. Au ieșit campioni europeni, vicecampioni mondiali și vicecampioni europeni. Medalia olimpică le completează acum lista performanțelor.

La Tokyo, canotajul românesc mai are șanse și la alte probe. O medalie olimpică ar putea câștiga și David Popovici, fenomenul natației românești. La nici 17 ani, el s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber.

DAVID POPOVICI: “A fost ok, nici nu știu cum a fost”.

În schimb, Robert Glință nu a reușit să se califice în semifinala probei de 200 de metri spate. Iar la box feminin, Claudia Nechita a pierdut meciul care i-ar fi asigurat o medalie.

