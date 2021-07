JO Tokyo 2020 - Gimnastică artistică: Marian Drăgulescu a ratat calificarea în finala la sărituri

Marian Drăgulescu

Drăgulescu (40 ani), vicecampion olimpic la Atena, în 2004, la sol, a încheiat pe locul 16 calificările la acest aparat, cu o medie de 13,999 puncte, după sărituri de 13,466, respectiv 14,533. Drăgulescu mai are două medalii olimpice în palmares, ambele de bronz, câştigate tot la Atena, cu echipa şi la sărituri.



Ultimul care a prins finala a fost turcul Ahmet Onder (locul 8), cu 14,466 puncte. Cea mai bună medie a avut-o sud-coreeanul Jeahwan Shin, cu 14,866 puncte, urmat de armeanul Artur Davtian, tot cu 14,866.



''Am fost foarte aproape să reuşesc prima săritură în picioare! Nu îmi pare rău că am mai încercat încă o dată, sunt doar recunoscător. De aici de la Tokyo, vă îmbrăţişăm eu şi antrenorul meu Stefan Gal (Ciobi), şi mulţumim tuturor pentru suport şi pentru gândurile frumoase. PS: îi vom urmări mai departe pe colegii noştri şi le vom ţine pumnii strânşi'', a scris Drăgulescu pe reţelele de socializare după evoluţia sa din prima subdiviziune, conştient că nu are şanse de a prinde finala.



Marian Drăgulescu, fost campion mondial şi european, anunţase anterior că se retrage din activitate după aceste Jocuri Olimpice.



Duminică este programat concursul feminin de calificare, în care vor evolua Larisa Iordache (bârnă) şi Maria Holbură (individual compus).

