JO - TOKYO 2020 | Kaiac-canoe: Chirilă şi Mihalachi, locul 5 în finala probei de canoe dublu - 1.000 m

Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi

Cei doi români au fost cronometraţi cu timpul de 3 min 29 sec 285/1000, sosind la circa patru secunde de medaliaţii cu bronz.

Cubanezii Serguey Torres Madrigal şi Fernando Dayan Jorge Enriquez au cucerit aurul, cu un nou record olimpic, în 3 min 24 sec 995/1000, argintul a revenit chinezilor Liu Hao şi Zheng Pengfei, în 3 min 25 sec 198/1000, în timp ce bronzul a fost adjudecat de germanii Sebastian Brendel şi Tim Hecker, în 3 min 25 sec 615/1000. Pe patru au terminat brazilienii Jacky Jamael Nascimento Godmann şi Isaquias Queiroz dos Santos (3:27.603).

Cătălin Chirilă şi Victor Mihalachi sunt medaliaţi cu bronz anul acesta la Europenele de la Poznan, dar Mihalachi (32 ani) are în palmares şi două titluri mondiale în această probă (2010, 2014).



Kaiacul şi canoea au adus României o zestre de 34 medalii olimpice, dintre care zece de aur, zece de argint şi 14 de bronz. Ultimul aur a fost cucerit la C2-1000 m de Florin Popescu, actualul antrenor al lotului olimpic de canoe, şi Mitică Pricop, medaliaţi şi cu bronz în proba de 500 m. De la Sydney, kaiaciştii şi canoiştii români nu au mai urcat pe podium la Jocurile Olimpice de 21 ani.

Clasament final

1. Cuba (Serguey Torres Madrigal, Fernando Dayan Jorge Enriquez) 3:24.995

2. China (Liu Hao, Zheng Pengfei) 3:25.198

3. Germania (Sebastian Brendel, Tim Hecker) 3:25.615

4. Brazilia (Jacky Jamael Nascimento Godmann, Isaquias Queiroz Dos Santos) 3:27.603

5. România (Cătălin Chirilă, Victor Mihalachi) 3:29.285

6. Canada (Roland Varga, Connor Fitzpatrick) 3:30.157

7. Polonia (Wiktor Glazunow, Tomasz Barniak) 3:32.317

8. Spania (Cayetano Garcia, Pablo Martinez) 3:41.572

Mihalachi a reuşit o evoluţie mai bună ca la Londra 2012 (locul şapte), dar visul său era o medalie olimpică, singura care îi lipseşte din palmares.



România nu a mai câştigat o medalie olimpică la kaiac-canoe de 21 ani, iar acest deziderat nu s-a realizat nici la Tokyo.



''E mai bine decât la Londra, dar e sub obiectivul pe care mi l-am setat eu personal, un podium olimpic. Dar totuşi sunt mulţumit de mine, am tras tare, am luptat. Sigur mi-am dorit mai mult, poate nici programul nu m-a avantajat, dar nici pe ceilalţi adversari. Nu ştiu ce să zic, mai mult din măiestrie şi din talent am reuşit s-o scot la capăt în finală, dar mi-aş fi dorit să câştig o medalie acum. Însă, astăzi au fost condiţiile perfecte pentru Cuba, fiind şi ei mai mici, au avut vânt ajutător din spate, şi-au făcut treaba şi au câştigat, mă bucur pentru ei. Mi-aş fi dorit să fi fost şi eu pe podium acolo'', a declarat Victor Mihalachi pentru AGERPRES, după finala de la Canoe dublu pe 1.000 m.

sursa agerpres

