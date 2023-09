Jens Stoltenberg, vizită neanunțată la Kiev. Secretarul general al NATO a declarat că forțele ucrainene "câștigă treptat teren" și a condamnat loviturile rusești în apropierea graniței Ucrainei cu România

Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Stoltenberg a mai spus că trupele rusești luptă pentru "iluziile imperiale" ale Moscovei.

Stoltenberg a anunțat că NATO a încheiat în prezent contracte-cadru generale cu societăți de armament în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru muniții esențiale, inclusiv comenzi ferme în valoare de un miliard de euro.

#NATO Secretary General Jens #Stoltenberg arrived in #Kyiv for an unannounced visit.



He met with President of #Ukraine Volodymyr #Zelenskyy. pic.twitter.com/j2H2xKSGcl