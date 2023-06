Jens Stoltenberg: Liderii din NATO nu vor invita oficial Ucraina să adere la Alianţă la summitul de la Vilnius

"La summitul de la Vilnius şi în cadrul pregătirilor pentru summit, nu discutăm despre lansarea unei invitaţii oficiale", a declarat el presei după ce s-a întâlnit cu cancelarul german Olaf Scholz la Berlin.



El a precizat totuşi că liderii vor discuta la summit despre cum se poate apropia Ucraina de NATO.

Substantive meeting of Defence Ministers to prep the #NATOSummit. In Vilnius, we will bolster our deterrence & defence with new regional plans & a commitment to invest more in defence. We will also take decisions to bring #Ukraine closer to #NATO. pic.twitter.com/HhQrcO29Y8