Jennifer Lopez, agent FBI în filmul "The Cipher". Pelicula este o adaptare a cărții cu același nume a scriitoarei Isabella Maldonado

Actrița și cântăreața americană Jennifer Lopez va juca rolul unui agent FBI în filmul ''The Cipher'' , o adaptare pentru micile ecrane a cărții cu același nume a scriitoarei Isabella Maldonado, informează joi presa de specialitate de la Hollywood, preluată de EFE.

În acest film care va fi difuzat de Netflix, artista va interpreta rolul unui agent care investighează un criminal în serie care lasă indicii despre faptele sale pe internet pentru a atrage atenţia şi a complica şi mai mult cercetările. Jennifer Lopez va fi şi producător al acestui film, care se alătură unei agende destul de încărcate a divei latino.



După succesul înregistrat cu "Hustlers", Lopez (JLo) va lansa pe marile ecrane în martie 2021 comedia romantică "Marry Me", în care joacă rolul unei cântăreţe, Kat Valdez, care, după despărţirea de logodnicul său, decide brusc să se căsătorească cu unul dintre fanii săi pe care nu îl cunoaşte absolut deloc.



Acțiunea acestei comedii romantice se petrece la New York, iar coloana sonoră este interpretată de Jennifer Lopez şi Maluma. Filmul urma să aibă premiera pe 12 februarie 2021, cu două zile înainte de Saint Valentine's Day (Ziua Îndrăgostiţilor), însă echipa a decis amânarea până la primăvară, pentru o dată mai sigură.



Anul viitor, vedeta latino urmează să interpreteze şi rolul traficantei columbiene de droguri, Griselda Blanco, în filmul "The Godmother".



Ea va juca, de asemenea, într-o comedie romantică alături de Armie Hammer. "Shotgun Wedding" prezintă povestea lui Darcy şi Tom, un cuplu care priveşte iminenta lor nuntă cu multe îndoieli, în timp ce familiile lor nu contribuie deloc la relaxarea situaţiei. Pentru a complica şi mai mult situația, nunta încetează să mai fie o petrecere când invitaţii sunt victimele unei tentative de sechestrare.

Cine este Isabella Maldonado

Isabella Maldonado este o scriitoare premiată, fost căpitan de poliție și colaboratoare la News Channel 12 (afiliat Phoenix NBC) în calitate de expert în aplicarea legii. Ultima ei funcție în poliție - comandant investigații speciale și criminalistică.

În timpul carierei sale, a fost negociator de ostatici, purtător de cuvânt al departamentului și comandant al secției, înainte de a participa la formarea în management executiv la Academia Națională FBI din Quantico. Este prima femeie latină care a obținut gradul de căpitan în departamentul ei, a primit premii pentru servicii meritorii și salvare a vieții.

Romanul ei de debut, BLOOD'S ECHO, a câștigat Premiul Mariposa 2018 pentru cea mai bună primă carte. Al doilea din serie, PHOENIX BURNING, a primit o recenzie cu stea în Publishers Weekly și a fost numită una dintre cele mai bune cărți de suspans din 2018 de Book Riot. A treia tranșă, DEATH BLOW, a fost publicată pe 8 martie 2019.

sursa agerpres

