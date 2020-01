Jean-Paul Gaultier a anunțat că parada haute couture de la Săptămâna Modei Paris va fi ultima din cariera sa

Deși brandul de modă haute couture și parfumuri va continua să existe, Gaultier renunță la a mai crea haine, a anunțat acesta într-un clip publicat vineri pe Twitter.

"Bună! Sunt Jean-Paul Gaultier. Te invit să sărbătorim împlinirea a 50 de ani de carieră în modă a mea la Theatre du Chatelet, pe 22 ianuarie", spune Gaultier, vorbind la un telefon. "Vii? Va fi o adevărată petrecere, cu mulți prieteni, vom sărbători până foarte, foarte târziu. Și acum îți dau un pont, va fi ultima mea defilare haute couture. Ultimul meu show Gaultier la Paris. Trebuie să vii. Nu poți rata acest lucru. Dar, fii atent, Gaultier Paris va continua, linia haute couture va continua. Am un nou concept. Îți voi vorbi mai încolo despre acest lucru. Îți voi spune toate micile secrete. Dar va continua. Te pup! Vă pup!", mai spune celebrul designer.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm