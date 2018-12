Declarații Jean Claude Juncker EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Jean-Claude Juncker:

- Noi toți am constatat că guvernul român este bine pregătit pentru președinție. (...) În timpul președinției române, la 29 martie, Regatul Unit va părăsi UE, este o dată tristă, însă România va ști să gestioneze urmările Brexitului în modul cel mai bun. România are în față atribuții extraordinar de dificile. Trebuie să cădem de acord pe calea spre summitul de la Sibiu asupra liniilor de bază ale viitorului acord financiar al statului financiar multianual. Avem încă 257 de propuneri legislative. O să-i rămână mult de lucru președinției române, într-o perioadă foarte scurtă, întrucât Parlamentul European va înceta activitățile în luna aprilie, deci rămân cam 4 luni utile președinției române, dar am văzut astăzi cât de bine sunt pregătiți miniștrii și sunt convins că România va reuși să finalizeze un număr mare de propuneri. Cred că se întâlnesc în foarte multe puncte programele Comisiei cu ale Guvernuluii României, mai există unele divergențe în ce privește evoluția statului de drept, am discutat acest lucru, dar acest lucru nu privește președinția română, ci ține de relația bilaterală între România și Comisia Europeană sau UE. Rămân convins că înainte de sfârșitul mandatului acestei Comisii, România va fi primită în Spațiul Schengen. Mai sunt eforturi de făcut, dar vom obține acest rezultat.

Declarații premierul Viorica Dăncilă:

- Au avut loc discuții între miniștri și comisarii europeni, astfel încât să putem avea o trecere lină la dosarele pe care le avem de rezolvat în timpul președinției Consiliului UE. Ne bucură că CE consideră că suntem bine pregătiți, că putem executa cu succes președinția Consiliului UE.

Răspunsuri la întrebări:

- Jean-Claude Juncker. Intenția mea este ca România să devină membră a Spațiului Schengen. Am lucrat pentru îmbunătățirea pregătirii. Nu aș vrea să-mi închei mandatul înainte ca România să intre în Spațiul Schengen.

- Jean-Claude Juncker: Cu cât România va face mai multe progrese în privința statului de drept, cu cât va avea o președinție mai de succes.

Prim-ministrul va avea miercuri dimineaţa o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, iar apoi se va întâlni cu preşedintele Comisiei Europene şi va participa, împreună cu delegaţia guvernamentală, la un dejun de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor.



La finalul întrevederilor, premierul Dăncilă şi preşedintele Comisiei Europene vor susţine o conferinţă de presă comună.



Viorica Dăncilă şi membrii Cabinetului efectuează marţi şi miercuri o vizită de lucru la Bruxelles.



Marţi, premierul român a participat la conferinţa "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizată de Institutul Aspen. De asemenea, a avut loc o întâlnire a delegaţiei guvernamentale cu europarlamentarii români.



Reuniunea Colegiului Comisarilor cu Guvernul statului membru care urmează să deţină Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradiţional, înaintea începerii mandatului. Obiectivul reuniunii este acela de a pregăti viitoarea preşedinţie şi de a discuta priorităţile acesteia.

