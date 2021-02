Jay-Z, The Go-Go's, printre artiștii nominalizați pentru a fi introduși în Rock & Roll Hall of Fame

Rapperul Jay-Z, trupa din anii 1980 The Go-Go's şi formaţia rock Foo Fighters au fost anunţaţi miercuri printre artiştii aflaţi la prima nominalizare pentru a fi introduşi în panteonul muzicii pop-rock, celebrul Rock & Roll Hall of Fame , potrivit Reuters.

Pe lista celor nominalizaţi pentru prima dată se mai află cântăreaţa Carole King şi cântăreaţa Dionne Warwick, trupa heavy metal Iron Maiden şi cântăreţul nigerian Fela Kuti, decedat în 1997.

Printre cei 16 nominalizaţi se mai află artişti care au mai fost propuşi şi cu alte ocazii, printre care Tina Turner, Mary J. Blige, Devo, LL Cool J şi Todd Rundgren.

Artiştii devin eligibili pentru a fi introduşi în Rock & Roll Hall of Fame la 25 de ani de la prima lansare comercială.



Carole King a fost nominalizată pentru activitatea sa ca interpretă. Anterior, ea a fost inclusă şi în calitate de compozitoare, alături de Gerry Coffin.

Nominalizarea primită de Tina Turner se datorează carierei solo. Anterior, a fost omagiată pentru duetul Ike şi Tina Turner.



Nominalizaţii vor fi aleşi pe baza voturilor trimise de Rock & Roll Hall of Fame, cu sediul în Cleveland, către peste 1.000 de artişti, istorici şi membri ai industriei muzicale. Publicul poate de asemenea evalua artiștii online sau la sediul Rock Hall.



Artiştii selectaţi vor fi anunţaţi în luna mai şi introduşi în Hall of Fame în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Cleveland, la toamnă.



În anii anteriori, pe lista celor selectaţi pentru a face parte din Hall of Fame s-au numărat între cinci şi şapte artişti.

