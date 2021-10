Jaqueline Cristian este în sferturi la Transylvania Open, după o victorie spectaculoasă cu Alja Tomljanovic. "A fost o luptă incredibilă, cred că Dracula îmi poartă noroc"

Jacqueline Cristian / FOTO: Facebook/TransylvaniaOpen

Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA) a câştigat după două ore şi 11 minute în faţa favoritei numărul cinci.

Românca a început excelent şi a condus cu 4-0 şi 5-1, dar fost egalată (5-5), ratând şi două mingi de set la 5-2. Cristian şi Tomljanovic (28 ani, 43 WTA) au ajuns în tiebreak, unde jucătoarea de la antipozi a avut 3-0, românca a câştigat cinci puncte la rând, dar Tomljanovic a egalat (5-5). Jaqueline Cristian a reuşit să câştige apoi cele două puncte care i-au adus victoria în primul set.

În actul secund s-a mers cu serviciul până la 4-3, când românca a reuşit un break, desprinzându-se la 5-3. Jaqueline Cristian nu a reuşit să încheie conturile, ratând o minge de meci la acest scor, după care Tomljanovic a egalat, 5-5. Românca şi-a făcut serviciul şi a reuşit să pună capăt partidei pe serviciul adversarei, la a patra sa minge de meci (7-5).

Reprezentanta noastră a avut 4 aşi şi 2 duble greşeli, iar Tomljanovic a încheiat cu 2 aşi şi 6 duble greşeli.

"A fost o luptă incredibilă, mă bucur foarte mult că am câştigat. Cred că Dracula este cel care îmi poartă noroc în această săptămână, pare că este viu noaptea. A fost o luptă bună, ştiam că Ajla este o jucătoare foarte valoroasă, iar asta face victoria mai specială. Nu mă pot gândi acum la scor, la ceea ce s-a întâmplat în meci, vreau doar să mă bucur de moment împreună cu familia şi echipa mea", a declarat Cristian, care a purtat din nou mantia în stil Dracula, la finalul meciului.

Despre cele trei mingi meci pe care le-a ratat, tânăra jucătoare a explicat: "Mi-am spus atunci că am muncit foarte mult pentru a ajunge în aceste situaţii. I-am avut lângă mine pe cei din echipa mea şi de fiecare dată când aveam îndoieli mă uitat spre ei, spre antrenorul meu şi am simţit sprijinul tuturor. Mi-am spus că am muncit pentru a ajunge aici, asta a fost în mintea mea. Am gândit pozitiv până la sfârşit şi am crezut în şansa mea. Simţeam că am jocul şi nivelul să câştig acest meci. Bineînţeles că mă aşteptam la o bătălie foarte intensă, dar am dat tot ce am putut. Am jucat acasă, am simţit sprijinul tuturor, ce pot să spun... s-au legat toate lucrurile".

"Eram pregătită să joc şi setul decisiv. O dată ce am intrat pe teren nu am mai ţinut cont de nimic. Eram pregătită să câştig şi gata să fac totul pentru asta. E ceva special să obţin acest rezultat acasă, să câştig meciurile astea, mai ales cu pelerina lui Dracula. Am început aşa şi sper să o duc în acest mod până duminică", a adăugat sportiva.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe învingătoarea dintre Simona Halep şi rusoaica Varvara Graceva.

În alt meci jucat miercuri, Lesia Ţurenko a dispus de Anastasia Gasanova cu 6-2, 7-5.

