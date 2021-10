Jaqueline Cristian, "Contesa Dracula" de la Cluj, s-a calificat în optimi la Transylvania Open

Jacqueline Cristian la Transylvania Open / FOTO: Facebook/TransylvaniaOpen

Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA), care a apărut pe teren purtând o pelerină a la Dracula, tema turneului de la Cluj, a reuşit să se impună după aproape trei ore de joc (2 h 46 min). Românca a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul setului al doilea.

În primul set, Juvan (20 ani, 98 WTA) s-a desprins la 3-3, câştigând trei ghemuri consecutive şi setul cu 6-3. În actul secund, slovena a început cu break şi şi-a păstrat avantajul până la 5-3, după care a fost egalată, 5-5, românca ratând o minge de set la 6-5.

În tiebreak, Jaqueline Cristian a salvat două mingi de meci, iar apoi a reuşit să câştige cu 10-8 şi a egalat situaţia la seturi.

În decisiv, românca a fost cea care a început cu break, a avut 2-0, dar nu şi-a putut păstra avantajul şi Juvan a preluat iniţiativa, câştigând trei ghemuri la rând. S-a mers apoi cap la cap şi s-a ajuns în tiebreak, unde românca a greşit mai puţin şi a câştigat cu 7-3.

Juvan a încheiat cu 8 aşi şi 5 duble greşeli, iar Jaqueline a avut 3 aşi şi tot atâtea duble greşeli. Slovena a avut un procentaj mai bun la punctele cu primul serviciu, iar românca la cele cu al doilea serviciu.

Jaqueline Cristina a învins-o pe Juvan şi în august, la Belgrad, în primul tur, cu 6-3, 7-6 (2).

"La finalul setului 2 nu m-am gândit la scor, e groaznic să faci asta... M-am gândit doar să mă bucur până la ultima minge, pentru că sunt acasă, mai ales la Cluj, un loc foarte special pentru mine. Atunci am zis să lupt până la ultima minge şi mi-a ieşit. Am rămas calmă până în ultimul moment pentru că ştiam că ea (n.r. - Kaja Juvan) e o jucătoare foarte bună. Mă aşteptam să fie o bătălie serioasă cu ea. La o întâlnire precedentă tot aşa am terminat cu un tiebreak, doar că atunci a fost în două seturi meciul. Cel mai mult mă bucur că azi am rămas liniştită şi am crezut în şansa mea până la capăt", a spus Cristian, la finalul meciului.

Referitor la faptul că a intrat în sală îmbrăcată cu o pelerină asemănătoare celei purtate de contele Dracula, Jaqueline Cristian a afirmat: "A fost ideea antrenorului, ca să fiu sinceră. Fiind tema turneului Transylvania Open, toate fetele sunt entuziasmate de ideea asta şi am zis să fiu originală. Eu am luat pelerina, dinţii îi are antrenorul. Aşa a venit ideea".

Românca şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe australianca Ajla Tomljanovic (28 ani, 43 WTA), a cincea favorită.

