Japonia. O țesătură cu proprietăți electrice are capacitatea de a distruge microbi, viruși și bacterii

Denumită "PIECLEX", noua ţesătură are numeroase întrebuinţări, de la articole vestimentare capabile să distrugă mirosurile corporale, la echipamente de protecţie precum măşti sanitare, atât de populare în perioada actuală, marcată de pandemia de COVID-19.



Electricitatea este produsă prin întinderea şi contracţia ţesăturii, mai ales în timpul mişcărilor realizate în mod obişnuit de o persoană, în cantităţi atât de mici încât ele nu pot fi simţite de către purtător, dar totuşi suficiente pentru "a arde" bacteriile, microbii şi virusurile care s-ar afla deasupra sau în interiorul ţesăturii, au explicat reprezentanţii celor două grupuri nipone.



"Am putut să împiedicăm proliferarea sau chiar să facem să devină inofensive 99,9% dintre bacteriile şi virusurile pe care am testat noul material", a declarat un purtător de cuvânt al companiei Murata Manufacturing.



Potrivit celor două grupuri japoneze, ţesătura nou inventată este privită cu mare interes de anumiţi producători, precum cei de îmbrăcăminte sportivă, articole de igienă de tipul scutecelor şi măştilor de protecţie şi chiar de cei din domeniul aplicaţiilor industriale, precum producătorii de filtre.



Următorul obiectiv al inventatorilor japonezi este acela de a se asigura că ţesătura este capabilă să elimine noul flagel al timpurilor moderne - virusul SARS-CoV-2.



Deocamdată, reprezentanţii celor două companii întâmpină dificultăţi în a obţine noul coronavirus pentru a realiza astfel de teste, din cauza regulilor foarte stricte ce vizează gestionarea maladiilor infecţioase de către instituţiile competente în acest domeniu de activitate.

