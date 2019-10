Japoneza Naomi Osaka s-a retras de la Turneul Campioanelor și a fost înlocuită de Kiki Bertens. Olandeza a învins-o pe Ashley Barty, liderul mondial

Naomi Osaka (2 WTA, 22 de ani) s-a retras în această dimineață de la Turneul Campioanelor, din cauza unor probleme apărute la umărul drept.

Japoneza a fost înlocuită de olandeza Kiki Bertens, 27 de ani, locul 10 WTA, care a debutat azi în meciul cu Ashleigh Barty, liderul mondial. Bertens a reușit să o învingă pe australiancă în trei seturi și va avea la dispoziţie încă un meci, cu Belinda Bencic, pentru a ajunge în semifinale.

Bertens a jucat duminică finala la Turneul Elitelor WTA de la Zhuhai, unde a fost învinsă de belarusa Aryna Sabalenka, scor scor 6-4, 6-2.

"Sunt foarte dezamăgită pentru că trebuie să mă retrag din această competiție. A fost un eveniment extraordinar la Shenzhen, cel mai mare eveniment WTA din tot acest an. Nu așa am vrut să se termine turneul sau sezonul pentru mine. Vreau să mă fac bine și sper să mă întorc aici la anul”, a declarat Naomi, care făcea parte din Grupa Roșie la Turneul Campioanelor, alături de Ashley Barty, Petra Kvitova și Belinda Benicic.

"It's not ideal."@Naomi_Osaka_ reflects on having to withdraw from the Shiseido @WTAFinals #大坂なおみ pic.twitter.com/iLUeoZ7z5y