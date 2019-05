Jane Fonda afirmă că a avut o cădere nervoasă în timpul filmărilor la serialul "Grace And Frankie"

Jane Fonda

Actriţa, care joacă în serialul Netflix alături de Lily Tomlin, a afirmat că povestea celor două femei părăsite de soţi i-a declanşat sentimente de abandon.



'Mi-a trebuit un sezon pentru a ajunge să-mi pese de personajul meu. A trebuit să mă întorc la terapie şi să iau Prozac. Mi-a trebuit mult timp să îmi dau seama (de relaţia mea cu acest personaj). Am avut o cădere nervoasă în primul sezon şi am descoperit că s-a întâmplat pentru că în primul episod soţii noştri ne spun că ne vor părăsi după 40 de ani şi se vor căsători unul cu celălalt, iar asta mi-a declanşat sentimentul de abandon', a declarat actriţa pentru The Hollywood Reporter.



'A fost un factor declanşator important şi nu mi-am dat seama că un personaj dintr-o comedie ar putea declanşa ceva atât de profund', a mai spus Jane Fonda, în vârstă de 81 de ani.



'Aşa că o iubesc şi am învăţat să o invit în cameră. După primul sezon, n-aş fi putut scrie o poveste pentru ea. Apoi am scris 30 de pagini fără să mă opresc', a afirmat ea.



Cu toate acestea, actriţa a declarat că nu îşi doreşte să fie ca personajul pe care îl interpretează în 'Grace and Frankie'. 'Avem şi aşa prea multe în comun', a adăugat Jane Fonda

