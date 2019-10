Jane fonda, arestată EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Știm din istorie că oamenii arestați, celebritățile arestate atrag atenția. Mă gândesc la acțiunile din anii 80 ale lui Randall Robinson care protesta față de politica de segregare în fiecare zi, săptămână după săptămână, lună după lună, cu mii de oameni, inclusiv celebrități, în fața ambasadei Africii de sud. Toți erau arestați și asta atrăgea atenția și în cele din urmă a funcționat.

Sper ca aceste " incendii de vineri" să se răspândească în toată țara. Le-am numit așa datorită Gretei Thunberg care a spus că trebuie să ne comportăm ca și cum ne-ar fi luat casa foc. Poliția din Washington s-a purtat frumos și profesionist. Au folosit cătușe din plastic, alea metalice provoacă dureri. Dar știți ceva? Mă gândesc la Greta ! Sau la acești tineri care fug de la Standing Rock la Washington. Așa că atât pot face și eu. Singura problemă a mea a fost că sunt prea bătrână și aveam cătușe și n-am putut să mă urc în dubă pentru că trebuia să mă țin de ceva. Asta a fost cea mai grea parte. Dar știți, au separat femeile de bărbați și i-au băgat în celule, foarte curate, unde stai pe o bancă metalică sau stai în picioare și am vorbit între noi vreo trei ore. Ne-au luat amprentele, am plătit 50 de dolari și am plecat, a povestit Jane Fonda.

