Jackie Walorski, membră a Congresului american, și-a pierdut viața într-un accident rutier. Ambasadorul României în SUA: A murit o mare prietenă a României

"A murit o mare prietenă a României, membră a Congresului SUA, care a trăit câțiva ani în România ajutând copiii nevoiași. A murit ieri în Indiana, într-un teribil accident de mașină, Jackie Walorski, membră a Congresului american, o mare susținătoare și prietenă a României, mare suporteră a Parteneriatului nostru strategic. Între 2000 și 2004, ea și soțul ei, Dean Swihart (de profesie învățător), au trăit în România ca misionari creștini, unde au pus bazele unei organizații care a oferit hrană și echipament medical copiilor săraci. Nu odată a vorbit despre experiența sa pe pământ românesc: „Nu aș fi azi în Congresul SUA dacă eu și soțul meu nu am fi locuit în România vreme de patru ani” a spus doamna Walorski într-una dintre ocazii, acum câțiva ani" - a scris ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, într-o postare pe Facebook.

„Cu inima grea împărtășesc această declarație din partea Biroului congresmanei Jackie Walorski”, a scris liderul minorității din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, pe Twitter, postând o imagine care include următorul text: „Dean Swihart, soțul lui Jackie, tocmai a fost anunțat de biroul șerifului din comitatul Elkhart că Jackie a murit într-un accident de mașină în această după-amiază. S-a întors acasă pentru a fi cu Domnul și Mântuitorul ei, Isus Hristos. Vă rugăm să păstrați familia ei în gândurile și rugăciunile voastre. Nu vom avea alte comentarii în acest moment.”

