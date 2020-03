Jürgen Klopp, antrenorul echipei Liverpool, întrebat despre coronavirus: Nu contează opinia mea, întrebați-i pe oamenii care au expertiză, nu pe cei faimoși

"Uitați, ceea ce nu îmi place în viață este ca la o situație foarte serioasă să fie importantă părerea unui antrenor. Nu înțeleg asta. Chiar nu înțeleg. V-aș putea întreba pe voi același lucru, sunteți în aceeași poziție ca mine. Nu este important ce spun celebritățile. Nu. Trebuie vorbit despre asemenea lucruri la modul corect. Oamenii care nu au cunoștințe, ca mine, nu trebuie să vorbească despre lucrurile despre care ar trebui să vorbească oamenii care au cunoștințe. Ei sunt cei care trebuie să le spună oamenilor "Faceți asta, faceți aia și totul va fi bine sau nu". Nu managerii din fotbal. Asta nu înțeleg. Despre politică sau alte lucruri. De ce eu? Port șapcă și sunt nebărbierit. Sunt la fel de îngrijorat ca voi, poate mai puțin. Nu sunt sigur. Nu știu exact cât de îngrijorați sunteți voi, dar opinia mea chiar nu este importantă. Trăiesc pe planeta asta și vreau să fie în siguranță, sănătoasă. Le doresc tuturor ce-i mai bun. Absolut. Dar opinia mea despre coronavirus nu este importantă", a declarat Jürgen Klopp.

